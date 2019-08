A medianoche se sabrá el resultado, reiteró Frigerio Nacionales 11 de agosto de 2019 Redacción Por "Será una de las elecciones más transparentes de la historia", subrayó.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó este sábado que a la medianoche de hoy se sabrá quién ganó las elecciones primarias, al tiempo que cuestionó la "actitud irresponsable" de la oposición por "poner en duda la transparencia del escrutinio" provisorio.

"Probablemente esta sea la elección más transparente, porque la oposición va a tener más controles que nunca, trazabilidad de telegramas del escrutinio provisorio. A las 21:00 habrá cerca de un 30 por ciento del escrutinio provisorio terminado y antes de la medianoche sabremos quién ganó", sostuvo el funcionario nacional, en medio del operativo de traslado y entrega de urnas y boletas a las distintas escuelas que formarán parte de los comicios de este domingo.

En diálogo con Radio Mitre, el integrante del Gabinete recordó que el único escrutinio "válido" es el definitivo, que depende de la Justicia: "Para dejar en claro que acá no hay ningún tipo de posibilidad de fraude".

"No va a haber ninguna duda: va a haber transparencia como nunca antes", insistió el dirigente oficialista.

Ante las críticas de la oposición a la empresa Smartmatic, que participará del operativo del escrutinio provisorio, Frigerio subrayó que la transmisión de datos desde las mismas escuelas "va a permitir mayor agilidad y mayor transparencia" en el conteo de votos.

"Tarde o no, (el software) se entregó en el mismo momento que siempre, que toda la vida, no hubo ningún cambio. Ahí es donde surge la mala fe de las acusaciones", se quejó el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

En ese sentido, cuestionó la "actitud irresponsable" de la oposición por "poner en duda la transparencia del escrutinio, porque saben que no hay ninguna posibilidad de fraude".

"Son actitudes irresponsables, cuando todos tenemos que ser tan precavidos en temas tan delicados para la democracia como es una votación. Hay una actitud de abrir el paraguas por las dudas, apelando al deporte oficial de que ´el oficialismo hace fraude´", manifestó.

Asimismo, Frigerio recordó que dentro de la reforma electoral, que se encuentra trabada en el Senado por la oposición de los gobernadores peronistas, había una iniciativa para que el escrutinio salga de la órbita del Poder Ejecutivo.