Rafaela, una ciudad comiquera Información General 11 de agosto de 2019 Redacción Por A simple vista, Rafaela tal vez parezca una ciudad muy ajena a los temas relacionados con el noveno arte. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad que esta afirmación. En este artículo mencionaré diferentes lugares donde adquirir comics, mangas y productos relacionados; además de brindar cierta información importante sobre el evento llamado Multicon. Disfrútenlo.

FOTO ARCHIVO J.BRICEÑO MAPA COMIC. Un artículo diferente, con una visión distinta de nuestra ciudad.

Por José Briceño



Para mi onceavo artículo dentro de esta sección, les tengo preparado algo un tanto especial y diferente. No solo estableceré distintos lugares donde conseguir material relacionado al mundo “friki” en Rafaela; también les hablaré sobre un hermoso evento que, desde 2017, se organiza en nuestra querida ciudad. Se trata de Multicon, una

especie de comic-con donde fanáticos del medio asisten a compartir experiencias, realizar sus compras en diferentes tiendas presentes, conocer a artistas invitados y enriquecerse de la cultura geek que tanto amamos.



¡A LA ACCION!

Antes de continuar con las bellas características que circulan en torno a la Multicon, les dejaré una pequeña lista con lugares donde pueden conseguir comics, mangas, merchandising y muchos productos similares en la ya mencionada Rafaela. Además, todos los negocios y emprendimientos que aquí aparecen son sitios donde suelo comprar usualmente; cosa que me permite hablar con más detalles de sus características y forma de atender al público (esto último siendo algo de suma importancia). Comencemos…



FABER LIBROS

Muchos conocerán esta fantástica y gran tienda. Además de poseer una variedad casi infinita de libros (novelas, cuentos, textos de estudio, etc.), pueden encontrar en la misma una cantidad muy surtida de comics y mangas (principalmente de la editorial argentina Ovni Press). También destacan en su sección de “historietas”, títulos de carácter un tanto independiente (pertenecientes al ámbito de ediciones nacionales: Planeta Argentina, Hotel de las Ideas, Colihue, Thalos, etc.).

Hablando de la atención, la misma solo se puede calificar como “perfecta”. Todos los empleados te hacen sentir como si estuvieras en tu propia casa. Además, algo muy importante a destacar es que cuentan con una hermosa cafetería, junto con la cual organizan diferentes eventos a lo largo del año. ¡Un lugar imperdible!

Dirección: Saavedra 52 (Rafaela, Santa Fe).



MERCADILLO FRIKI

No hay nada como hablar de este increíble lugar dedicado a la cultura friki. Cuenta con un catálogo de lo más amplio (donde se incluyen editoriales como ECC, Panini, Ovnipress, Utopía, Ivrea, etc.), merchandising relacionado al medio y una calidad de atención única. Se puede decir, obviamente, que es el primer lugar de la ciudad dedicado enteramente a los geeks.

Ciencia ficción y fantasía, entre muchas otras cosas, convergen en este sitio (que todo el mundo debería conocer y visitar alguna vez). Además, seguramente estará presente en la Multicon: una oportunidad única para comprar alguno de sus fantásticos productos.

Dirección: Carlos Pellegrini 490 (Rafaela, Santa Fe).



KIOSCO MONUTTI

Este hermoso kiosco es muy especial para mí, y siempre le guardaré un cariño muy grande. En él adquirí mis primeros comics y, con la ayuda de recomendaciones de diferentes medios, me fui introduciendo al mundo del tebeo.

El local cuenta con una gran variedad de títulos y figuras en materia de coleccionables, algunos comics que Ovni Press distribuye al interior para este tipo de kioscos, revistas de todo tipo y muchas otras cosas.

La atención es, como en los lugares anteriormente mencionados, increíble. Tanto el dueño (Nicolás Monutti), como sus familiares, atienden de manera fantástica y sumamente acorde a un local tan grande y conocido.

Dirección: Rivadavia 53 (Rafaela, Santa Fe).





Estos tres lugares son, según mi opinión, los principales sitios donde conseguir comics y productos relacionados. Les recomiendo encarecidamente que los visiten, ya sea para agrandar su colección personal o para introducirse en el coleccionismo.

Otros lugares de interés, a través de los cuales suelo comprar, son:

-“El Sucucho”, una tienda que funciona a través de Instagram (@el_sucuch0). En la misma podrán obtener productos relacionados a series como “Los Simpsons”, comics antiguos de editoriales como Zinco o Forum, y actuales (de ediciones argentinas o españolas). Su atención es excelente.

-“La Bohemia” (Brasil 342 – Rafaela, Santa Fe), “Canjelandia” (Colón 566 – Rafaela, Santa Fe) y otras tiendas de canje y compra-venta de Rafaela. A través de ellas conseguí hermosas colecciones de Zinco, una editorial española que ya no existe; además de ediciones antiguas de clásicos como la primera mini-serie de Wolverine o “X-Men: Dark Fenix”. También, gracias a estos lugares “alternativos”, pude completar colecciones que sacó en el pasado el Diario Clarín.



LA MULTICON

Ahora, sin más demoras, hablaré sobre la tan esperada Multicon, un evento que se realiza en Rafaela desde hace dos años (siendo este 14 de Septiembre la tercera vez en concretarse), es una ocasión donde fanáticos de los comics, el manga, el anime, las películas de ciencia ficción y fantasía, los videojuegos y muchas otras cosas, se reúnen para celebrar eso que tanto les apasiona.

Un ambiente sano (para personas de cualquier edad), donde se comparten experiencias y se realizan compras, se transforma en un medio único de entretenimiento. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de los organizadores, y

solo se me viene a la mente esta simple pero efectiva expresión: excelentes personas, con el objetivo más fiel que pueda tener un individuo amante del medio; transmitiendo esa energía y convirtiéndola en parte de la cultura de nuestra ciudad y región…

Este gran acontecimiento se realizará en el “Complejo Cultural del Viejo Mercado”, el cual brinda un espacio increíblemente adecuado para la cantidad de personas que suelen concurrir a este tipo de eventos.

Solo me queda por decir la gran satisfacción que me genera el hablar de la Multicon.

Espero que todos ustedes, lectores de este fantástico diario, puedan asistir a la misma y generar sus propias conclusiones. ¡Hasta la próxima!



Nota del autor: Este artículo está dedicado a Ezequiel, mi mayor proveedor de comics; y a toda la gente de mi librería favorita.