Congreso del Agua: "en Rafaela hay conciencia" Locales 11 de agosto de 2019 Redacción Por Así lo expresó la Dra. Cecilia Panigatti, coordinadora general del VII Congreso PROIMCA y V Congreso PRODECA que se llevó a cabo en la Facultad Regional Rafaela.

COORDINADORAS. Las encargadas de llevar a cabo el congreso. Entre ellas la Dra. Panigatti.

Tanto el miércoles como el jueves de esta semana, se inauguró en nuestra ciudad el VII Congreso PROIMCA y V Congreso PRODECA, que se realiza cada dos años en diferentes puntos del país y es organizado por los integrantes del Proyecto Integrador sobre Mitigación de la Contaminación Atmosférica (PROIMCA) y del Proyecto Integrador para la Determinación de la Calidad del Agua (PRODECA) de esta Regional.

Ambos vienen ejecutándose en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) desde hace aproximadamente 10 años. Ambos se iniciaron con el propósito de asociar y aunar esfuerzos de los diversos grupos de investigación que tiene la UTN en el área de Medio Ambiente, Contingencias Climáticas y Desarrollo Sustentable de la Universidad. En el acto de apertura también estuvieron presentes concejales de la ciudad y autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe.

Uno de los principales temas abordados en este encuentro fue el agua, como bien marca el título del mismo, donde se analizó el estado de agua que consumimos los argentinos, con las variables del caso. Cabe destacar que los objetivos principales de los proyectos PROIMCA - PRODECA son el aumento en la productividad, competitividad y modernización de la producción compatible con la conservación del medio ambiente, el mantenimiento de la riqueza en biodiversidad y la disminución de la contaminación ambiental, asociándolo con el agua. Es así que estos desafíos requieren una aplicación constante de diversas disciplinas científicas y aplicaciones tecnológicas, tanto para el monitoreo ambiental, como para la planificación del uso de los recursos, la adaptación de la producción industrial a las normas de calidad ambiental y la remediación de posibles daños. Para ello, este Programa de Investigación de la Universidad pretende desarrollar un sistema de información ambiental nacional, integrando indicadores ambientales y sistemas de redes de información actualmente disponibles.



"RAFAELA ES CONSCIENTE"

Como universidad fuertemente orientada a las ingenierías, es fundamental el fomento de aquellas tecnologías útiles para la remediación de ambientes contaminados. "esos congresos son importantes porque se presentan trabajos de investigación, todos aquellos que pertenecen a universidades y sobre todo que se dedican a investigar desde Conicet, presentan su trabajo y a su vez nosotros traemos a disertantes que son de otras universidades para que hablen de temáticas ambientales", explicó en primera instancia la Dra. Cecilia Panigatti, coordinadora general del VII Congreso.

En tanto, abordó la problemática indicada: "hay diversidad a la hora de consumir agua, depende de qué lugar del país te sitúes. Hay lugares donde tienen agua potable y otros donde no llega y tienen que consumir agua de pozo. En general, esta no es de calidad en nuestro país y generalmente requeriría algún tipo de tratamiento. En las ciudades por lo general sí el agua es potable y cumple con los parámetros que exige el código alimentario argentino, así como también las legislaciones. Incluso, cada provincia tiene su legislación y reglamentación en cuanto a servicios de aguas. No existe una Ley Nacional al respecto", dijo y agregó que "en Rafaela hay conciencia, pero no tenemos un cuerpo de agua, un río, por ejemplo, en donde tirar los efluentes. Es por esto que sí o sí se tienen que tratar y hace unos cuantos años las empresas se han tenido que tratar y tuvieron problemas por volcarlos sin cumplir la legislación vigente. Hoy la mayoría de las empresas de la ciudad trabajan responsablemente, se hacen los tratamientos y esto requiere inversiones que muchas veces no trae ganancias. En general, por lo que uno conoce desde el laboratorio, las empresas se preocupan y se ocupan en todo lo que es el medio ambiente", destacó.

En tanto, la coordinadora sostuvo al respecto que "cada vez más está en auge y en preocupación todo lo que es temas ambientales y si bien la mayor parte de los asistentes son investigadores, también puede asistir público en general. Hay muchos alumnos interesados en medio ambiente, que es el tema más importante", indicó.

Además dijo que "en la universidad siempre hablamos de tres pilares: la parte académica, la investigación y la parte de extensión. En ese sentido, uno trata de transferir los conocimientos a los alumnos. Además tenemos muchos alumnos becarios, participando y trabajando en el laboratorio y en nuestro grupo. Pero además, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la facultad, casi todos los años se realizan jornadas donde se presentan los resultados de los proyectos y eso está abierto a la comunidad educativa y a la ciudad en general", finalizó.

Con muy buena convocatoria en ambos días, el evento contó con la presencia del Decano de la Facultad el Ing. Oscar David, el secretario de Ciencia y Tecnología Ing. Marcelo Laorden y el secretario de Ciencia, Tecnología y posgrado de Rectorado el Dr. Horacio Leone.