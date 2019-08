"El ciudadano no está preocupado por lo que dice Leo Viotti o Muriel"

Cada vez que en el Concejo de nuestra ciudad existe una cruce, resuena. Por más chica que sea, estamos en tiempos políticos y a veces trae cola. Pero en otras ocasiones, todo se minimiza.

Es el caso del entredicho que tuvieron el concejal de Cambiemos, Leo Viotti y el edil peronista, Jorge Muriel, en una reunión de comisión esta semana. Muriel dijo que no tenía malas intenciones en un comentario realizado tras un proyecto presentado por la concejal de Cambiemos, Marta Pascual, y que lo llevó a Viotti a responder a Viotti. "Sí sabía lo que eran las malas intenciones...Así te fue en las elecciones”, le dijo Muriel, tras una reacción desmedida, mientras que Viotti retrucó: “¿y a vos te fue bien conmigo en las elecciones?, cuando quieras, si te dejan, te doy revancha”.

Pasados unos días, el edil del PJ dialogó con La Mañana de ADN y dijo que "no tuvo el alto voltaje como algunos medios dijeron. Simplemente que ante una minuta de comunicación, un proyecto de Marta Pascual, donde sugiere en uno de sus puntos ver como se ordena la cantidad de gente que está sentada a la vera de la colectora en la Ruta 34, en la zona de la UNRaf, del barrio Villa Aero Club, donde ellos marcan que pueden surgir accidentes. En los últimos años no hubo accidentes en ese sector y sabemos que hay mucha gente que se estaciona en ese lugar, casi en forma de paseo. Se convirtió en la vuelta del domingo de los rafaelinos", repasó.

En tanto, siguió contando y agregó que "nosotros le pedimos que sean taxativos, que sean explícitos y con Evangelina Garrappa entendemos que ellos quieren sacar la gente de ahí, sabiendo que es un lugar que está naturalizado por los rafaelinos, como está naturalizado ir al Puente Victoria por el lado de los rosarinos", expresó.

En cuanto al "choque" en sí entre ambos, Muriel expresó que "el cortocircuito no tuvo tanto voltaje, fue una chicana de Viotti a la cuál yo respondí. Igualmente me gustaría que estemos hablando de la quita de subsidios, que vamos a tener que llevar el boleto a más del doble... En este caso pienso que es un lugar de esparcimiento y hasta que no se genere algún otro lugar, pienso que va a ser difícil que lo recreen. Excepto que vayamos por la prohibición, que es lo que le decimos a Pascual. Que se juegue políticamente y que si le molesta la gente ahí, que pida al Municipio que lo saque", destacó y agregó que "él lo planteo, yo le contesté... cuando él dice que nosotros teníamos malas intenciones, quiero remarcar que para nada es así. Le dije que por sus malas intenciones, así le fue en las elecciones... y ya está", dijo Muriel, más relajado y adelantó que "seguramente ninguno de los dos vamos a tener problemas en seguir trabajando en proyectos juntos y discutir. Yo no le doy tanta trascendencia a esto, es simplemente un día de mucho trabajo", expresó.

Vale marcar que en esa misma discusión en la que se dio el entredicho, Muriel y Viotti volvieron a hablar, a comunicarse por proyectos y trabajos. En tanto, los temas de la mañana siguieron y ellos siguieron interactuando: "cada tema que se trata tiene una posición, positiva y una mirada crítica. El Ejecutivo, al cuál van dirigidos los proyectos, ordenanzas y demás, tiene la obligación de tener otra mirada, de un grupo de concejales de algo que viene de los 'vecinos'", dijo Muriel, interpretando el momento.



BUENOS TÉRMINOS

"No hay mala intención. Hay una decisión de pedirle a Cambiemos que pida lo que no se anima a pedir e insinúa. Hay intencionalidad política en cada decisión. Le pregunté a Pascual si iban a aceptar nuestra sugerencia y me dijo que lo iban a presentar así, como están. Y nosotros no estamos en desacuerdo. Sólo fue una sugerencia. Es muy simple y fijate como se traduce o lo quieren magnificar. No fue lo más importante de ese día", volvió a mencionar Muriel en FM 97.9 de nuestra ciudad y sostuvo sobre esto que "el ciudadano rafaelino no está preocupado por lo que dice Viotti o Muriel en una comisión. Está preocupado por otras cosas. Está más preocupado por el costo de un boleto o porque no le alcanza para llegar a fin de mes. Hay más preocupaciones de la cuál deberíamos estar haciéndonos cargo, desde el lugar que nos toca", marcó.