En tecnología, el negocio actual son las aplicaciones Suplemento Economía 11 de agosto de 2019 Redacción Por La movilidad, la nube y la internet de las cosas, las tendencias que movilizan la industria de las apps.

Las aplicaciones se han convertido en el corazón del negocio tecnológico, en un momento en que los avances de la tecnología no se miden ya en términos de transformación sino de revolución digital, según la opinión de los especialistas.

Los expertos explican que en esta revolución en la industria de la tecnología se están generando tres tendencias que afectan a los negocios fuertemente.

La primera es la movilidad, por la cual los usuarios se conectan en cualquier momento o lugar y a través de cualquier dispositivo, logrando hacer lo que nunca habían hecho antes: estar conectados 24x7.

"Más que nunca ahora el trabajo es algo que se hace y no un lugar al que se va", apuntó Roberto Ricossa, vicepresidente para América Latina de F5, una de las principales empresas internacionales de tecnología.

La segunda tendencia es la de la nube, en la que hoy la información personal reside en algún lugar independiente de físicamente donde se la tenga y brinda el acceso a esos datos constantemente.

"Los grandes datacenters que antes existían y las empresas tenían hoy se han transformado en espacios virtuales que permiten el acceso de empresas y usuarios independientemente de dónde estén", señaló el especialista.

La tercera tendencia es de IoT (internet de las cosas), donde propiamente millones de dispositivos se interconectan entre sí generando una cantidad de tráfico e información que "permite ser mucho más ágiles y tomar decisiones que van a impactar de una manera rápidamente en los negocios al instante".

Para los expertos, cuando estas tendencias se combinan transforman el negocio, y esa transformación genera oportunidades para las empresas.

"Los modelos de negocios como Uber, Netflix o Airbnb, son empresas que se han basado y tienen en común una aplicación. Hoy en día lo que estamos viendo es que las aplicaciones se han convertido en el corazón del negocio y, por lo tanto, estas aplicaciones tienen que estar protegidas, porque si por algún motivo la aplicación es lenta o insegura y deja de funcionar, el negocio se ve impactado de manera directa", advirtió.

La aplicación no puede fallar ni ser lenta y los datos que se transmiten a través de ella deben ser seguros. "La falta de seguridad en el mundo de los negocios no se perdona", alertó el especialista.

En esa intersección de la nube, IoT, movilidad y seguridad, es precisamente donde los expertos recomiendan poner el acento, brindando a los clientes la posibilidad no sólo de tener transacciones rápidas sino seguras, y mejorar la experiencia en los dispositivos móviles, independientemente de qué tipo de aplicaciones se trate.

En un artículo del diario El Cronista, se informó que los consumidores de aplicaciones generaron ingresos superiores a los u$s 100.000 millones durante el año 2018 a las diferentes tiendas online dedicados al ascendente negocio, como Google Play y Apple Store superando en un 75% las ganancias de 2016 -según datos de la consultora App Annie, especializada en medir el mercado de descargas, aplicaciones y consumo de soware a nivel mundial-. En el estudio The State of Mobile 2019, se detalló además que en ese mismo período se descargaron cerca de 194.000 millones de aplicaciones.