Resultados del escrutinio, antes de la medianoche Nacionales 10 de agosto de 2019 Redacción Por El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estimó que el resultado final del escrutinio provisorio se sabrá antes de la medianoche del domingo.

FOTO NA FUNCIONARIOS. Frigerio buscó dar tranquilidad sobre el escrutinio.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Gobierno aseguró ayer que el resultado del escrutinio provisorio de las elecciones primarias del próximo domingo se conocerá "antes de la medianoche" y volvió a rechazar las críticas de la oposición a la empresa encargada del proceso.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, brindó una rueda de prensa en la que defendió el proceso licitatorio por el que la empresa Smartmatic quedó a cargo del escrutinio, destacó que se redujo a la mitad el gasto del Estado y respondió a las denuncias que apuntan a la transparencia del conteo de votos.

"Antes de la medianoche vamos a tener el resultado del escrutinio provisorio", destacó Frigerio, quien además le pidió a la oposición que "se maneje de manera responsable" y "no genere por mezquindades electorales un clima de incertidumbre que no se corresponde con la realidad".

Tras reiterar que el escrutinio provisorio no tiene validez legal, el ministro remarcó que "la Justicia tiene el control del software" que utiliza la empresa Smartmatic y defendió el proceso por el que fue elegida esa compañía.

"A partir de la competencia logramos reducir para el Estado un 50 por ciento los costos del escrutinio", explicó Frigerio y precisó se pasó de "33 millones de dólares a algo menos de 17 millones de dólares".

El funcionario nacional indicó que Smartmatic "se hizo cargo" del escrutinio luego de ganar la licitación con una "oferta por debajo del 50 por ciento de lo que le pagaba el Estado" a Indra, mediante contratación directa.

En este sentido, subrayó que "por primera vez en casi un cuarto de siglo hubo una competencia de varias empresas para hacerse cargo del escrutinio provisorio" y recordó que en los últimos 25 años "siempre fue la misma empresa" la que se ocupó del escrutinio "sin competencia".

Al respecto, precisó que "este año se presentaron cinco empresas de las cuales tres pasaron el sobre técnico" y aclaró que ganó Smartmatic, con una oferta aproximadamente a un 50 por ciento del costo que históricamente el estado erogaba en el escrutinio provisorio.

Junto a Frigerio participaron de la conferencia realizada en el Salón de Pueblos Originarios el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez; el director de Servicios Electorales de Correo Argentino, Adrián González; el director Nacional Electoral, Rodrigo Conte Grand; y el titular del Comando General Electoral, Carlos Pérez Aquino.