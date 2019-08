Lifschitz inauguró obra de pavimentación de ruta 69S Locales 10 de agosto de 2019 Redacción Por Se invirtieron más de 400 millones de pesos. “Nuestro mejor legado, no solo son las obras ya ejecutadas, sino dejar todo preparado para que Santa Fe pueda mantener la inversión pública como política de Estado" en los próximos años.

FOTO SCS CORTE DE CINTAS. Lifschitz encabeza el acto en el acceso a Moisés Ville junto al resto de las autoridades.

El gobernador Miguel Lifschitz inauguró ayer la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 69S, tramo Moisés Ville - Palacios, que demandó una inversión de $ 402.378.554. Los trabajos garantizarán la accesibilidad permanente a los habitantes de la región, promoviendo así el desarrollo económico y social.

“Moisés Ville es un pueblo que progresa, como tantos otros de la provincia, y tiene la particularidad de tener tanta historia, gente que nació aquí y que hoy recorre la Argentina y el mundo llevando la memoria y el recuerdo del pueblo”.

“No solamente marcó un hito cultural en esta región, sino que además marcó una integración de culturas que realmente son un ejemplo para la Argentina y el mundo. Aquí nació una cultura de la convivencia y la integración a la que luego se le sumaron muchas colectividades”.

"Desde el inicio de nuestra gestión nos planteamos como prioridad encarar un ambicioso plan de obras de infraestructura, transporte, hídrica y energía en toda la provincia”. “Durante muchos años los gobiernos provinciales tenían una mirada enfocada en las grandes ciudades, y había poca atención sobre las necesidades y expectativas del resto de la provincia, donde tenemos menos habitantes pero un extraordinario potencial de desarrollo y progreso y donde se produce gran parte de la riqueza de la provincia y del país”.

“Por eso, nuestra prioridad fue atender las prioridades de todo el territorio, y no solamente ejecutamos un ambicioso plan de obras de casi 100 mil millones de pesos en los cuatro años, sino también hicimos planes porque para que una obra de los resultados que pretendemos es necesario tener una planificación general de toda la provincia, de cada región, para saber cuáles son las prioridades porque nunca los recursos alcanzan para todo”.

"A los próximos gobiernos les vamos a dejar un gran capital, un gran legado, les dejamos planes de infraestructura, de obras viales, hídricas de energía y de gasoductos para toda la provincia a ejecutar en los próximos 15 años; y le dejamos recursos, 500 millones de dólares ya acordados con el Banco Mundial y el banco Interamericano de Desarrollo, que sólo resta que apruebe la Legislatura, y una deuda de coparticipación con el gobierno Nacional que peleamos durante 10 años", destacó Lifschitz.

"Este es nuestro mejor legado, no solo obras ya ejecutadas sino todo preparado para que Santa Fe pueda mantener la inversión pública como política de Estado". "A unos meses de terminar nuestra gestión, y aún en un contexto de dificultades, podemos decir que hemos cumplido con la palabra empeñada", concluyó el gobernador.

A su turno, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, describió los detalles de las obras y expresó que “en la provincia hay un trabajo que sobresale y se termina manifestando en obras como ésta que, si actualizamos la inversión al día de hoy, son 447 millones de pesos para hacer 14,5 kilómetros”.

Del mismo modo, destacó que “a pesar de las dificultades económicas y climáticas, tuvimos la firme decisión del gobernador Lifschitz de terminar todas las obras que tenemos en marcha”. Además, añadió que “con el esfuerzo de todos los santafesinos estamos manteniendo una red vial que le da servicio a muchas provincias ya que el 80% de la exportación nacional utiliza las rutas de Santa Fe”.

El presidente comunal de Moisés Ville, Gustavo Barceló, expresó que “hoy es un día memorable porque la concreción de esta obra mejora la calidad de vida y la posibilidad de un nuevo desarrollo para nuestro pueblo y nuestra región. Me siento orgulloso que se vea plasmado este sueño en una realidad que se puede tocar y transitar”, finalizó.

Por último, el senador por del departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, destacó que "hoy es un día histórico para Moisés Ville y la región, porque estamos cumpliendo con una promesa que hicimos en su momento. Hace dos años estábamos abriendo en este salón los sobres de esta licitación y comenzaba el proceso para ejecutar esta obra que viene siendo demanda desde hace 50 años".

Del acto, participaron también el vicegobernador Carlos Fascendini; el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay; el presidente comunal de Palacios, Lucas Bussi; y el diputado provincial Edgardo Marino.



LA OBRA

El proyecto introduce obras básicas, obras de arte menores y una calzada de rodamiento de concreto asfáltico en caliente en 7,30 metros de ancho, en el tramo de la Ruta Provincial 69s, entre la Ruta Provincial 77s y la Ruta Nacional Nº 34 (departamento San Cristóbal).

Además se ejecutaron trabajos específicos para reacondicionar la carpeta de rodamiento y base del pavimento existente entre el bulevar urbano de Moisés Ville, como así también la intersección a nivel de la Ruta Provincial Nº 69S con la Ruta Nacional Nº 34 a través de la ejecución de un enlace vial ensanchado y canalizado de tres ramas con sus respectivos carriles de cambio de velocidad e isletas direccionales y separadoras de tránsito.