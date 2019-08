La campaña viral que generó controversias Nacionales 10 de agosto de 2019 Redacción Por Polémica por frases de cuentas anónimas que se publicaron en Twitter para difundir la campaña "Yo voto MM"

FOTO NA MACRI Y COMPAÑIA. Almorzaron en Olivos.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La campaña del oficialismo en redes sociales que convirtió en tendencia mundial la frase de apoyo al presidente Mauricio Macri "Yo voto MM" derivó ayer en una polémica por frases automatizadas y de contenido confuso publicadas por cuentas anónimas denominadas "bots".

Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), esas muestras de respaldo desde cuentas particulares no representan una violación del Código y pueden publicarse. "Satisface a Mauricio, no te relajes. Te elijo! Caricia significativa proveniente de Hurlingham #YoVotoMM", fue uno de los insólitos mensajes que circuló por Twitter con el objetivo de instalar la frase de respaldo a Macri de cara las PASO de este domingo.

Otras frases sin sentido que circularon replicadas por distintas cuentas fue "¡Siéntete libre de Mauricio, no te relajes! ¡Te recomiendo! Gran apretón proveniente de Hurlingham!". Estos mensajes, publicados a partir de la noche del jueves cuando cerraban las campañas de los distintos espacios políticos, desataron numerosas críticas y burlas en miles de usuarios.

Por su parte, Juntos por el Cambio salió a despegarse y en su cuenta oficial de Twitter sostuvo: "Salieron varios tuits publicados por bots sin seguidores que replican nuestro #YoVotoMM. No los publicamos nosotros y no sabemos quién fue.

Pero seguro fue alguien a quien le molesta el apoyo genuino de los argentinos a Mauricio".

Y agregó: "Como ya dijimos muchas veces, no tenemos trolls ni bots. No creemos en esas herramientas. Sólo creemos en las conversaciones genuinas. Eso molesta a los acostumbrados a la manipulación y el engaño. Tanto que alguno quiso arruinar nuestra movida de hoy. No pudo".

Al respecto, el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Electoral Nacional, Sebastián Schimmel, aclaró en diálogo con NA que la campaña viral del oficialismo no violó la veda, ya que la misma recién comenzó este viernes por la mañana.

Sin entrar en la polémica por la utilización de "bots", el funcionario judicial remarcó que las redes sociales están legisladas, pero planteó que lo que está prohibido en veda es la publicidad oficial y paga de los espacios políticos, por lo que mensajes de apoyo a los candidatos por parte de cuentas particulares pueden publicarse.



MACRI EN OLIVOS

En medio de la veda y a la espera de las elecciones PASO de este domingo, el presidente Mauricio Macri compartió ayer un almuerzo en la residencia de Olivos con su compañero de fórmula, el senador Miguel Ángel Pichetto, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

También participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en un encuentro de lo que se denomina la "mesa chica" del oficialismo, que integra el selecto grupo de dirigentes de la máxima confianza del Presidente.

Además estuvo el principal asesor electoral de Juntos por el Cambio, el ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Frigerio confirmó por la mañana el encuentro al dar una conferencia de prensa en la Casa Rosada y manifestó que la de Olivos se trataba de "una reunión habitual" para "conversar" sobre el acto electoral del próximo domingo.

"El almuerzo es una reunión que hacemos habitualmente con el Presidente. Seguramente, y por supuesto, vamos a conversar sobre el domingo, que es, insisto, un momento muy importante para la historia y para el futuro de la Argentina", explicó el ministro del Interior.

Ya finalizada la campaña para las PASO y con la prohibición que rige para realizar actividades proselitistas, el oficialismo eligió hacer esta cumbre para repasar los últimos detalles de la votación que tendrá lugar el próximo domingo, tanto lo que refiere a su organización como a los resultados de las últimas encuestas que encargó el Gobierno.

El propio Macri publicó en las redes sociales una foto de los instantes previos al almuerzo, posando en los jardines de la residencia oficial junto a su compañero de fórmula Pichetto, además de Vidal y Rodríguez Larreta, quienes también buscarán sus reelecciones en las elecciones generales de octubre.