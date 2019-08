Preventiva por estafas telefónicas

Un hombre de 40 años cuyas iniciales son RI quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación que de una asociación ilícita dedicada a la realización de estafas telefónicas. Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Susana Luna, a raíz del pedido formulado por los fiscales María Laura Urquiza y Leandro Lazzarini en una audiencia de medidas cautelares realizada ayer en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Al igual que a otros cinco imputados en la misma investigación (ver“Otros investigados”), los fiscales del MPA le atribuyeron a RI la autoría del delito de asociación ilícita (en calidad de miembro); la coautoría de estafas reiteradas en 10 oportunidades y la coautoría de tentativa de estafa. Sin embargo, aclararon que al hombre que quedó en prisión preventiva se le atribuyó no sólo los ilícitos ocurridos en la ciudad de Santa Fe, sino también otros hechos similares cometidos en San Javier (departamento San Javier), San Justo (departamento San Justo) y San Genaro (departamento San Gerónimo). Además, Urquiza y Lazzarini aclararon que “RI estaba prófugo y habíamos librado la correspondiente orden de detención. Finalmente, fue detenido el 23 de julio pasado en San Francisco (Córdoba) donde estaba cometiendo un ilícito similar”.

“La jueza dio por acreditados los requisitos que establece el Código Procesal para el dictado de la prisión preventiva y dijo que claramente se trata de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de estafa que les permitió obtener millones de pesos”, informaron los fiscales. “Dijo que el hecho de que el imputado no tenga domicilio fijo y que haya brindado domicilios distintos, representan un claro riesgo de fuga. En tal sentido, agregó que la capacidad económica del hombre investigado es un indicio de que podría eludir el accionar de la Justicia”, agregaron. Urquiza y Lazzarini también resaltaron que “la magistrada valoró la importancia y profundidad de la investigación de hechos delictivos tan complejos” y añadieron que “Luna dijo que de no haber sido investigados como lo hizo la Fiscalía, los imputados hubieran logrado impunidad en su accionar”. “La jueza también coincidió con nuestro planteo al entender que abordar estos ilícitos como hechos puntuales o aislados implicaría ignorar la realidad”, remarcaron Urquiza y Lazzarini. Por otra parte, hicieron hincapié en que “la jueza sostuvo en la audiencia que la pena en expectativa seguramente sería de prisión efectiva, teniendo en cuenta la gravedad que representa integrar una asociación ilícita, la reiteración de los hechos, la calidad de las víctimas (personas adultas vulnerables que no solo sufrieron el daño económico, sino que además se vieron afectadas en su confianza y credulidad) y el monto del daño”. “El imputado integraba una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada que comenzó a funcionar el año pasado y que estaba integrada por al menos 10 personas”, recordaron los fiscales Urquiza y Lazzarini. “Si bien la investigación aún no terminó, hay evidencias acerca de al menos seis hechos ilícitos en perjuicio de víctimas de la ciudad de Santa Fe por un monto de alrededor de 7 millones”, precisaron. “La banda se dedicaba a cometer estafas en distintos puntos del país. Uno de los integrantes se contactaba telefónicamente con la víctima –generalmente de avanzada edad–, simulaba ser un familiar y le hacía creer que determinados billetes saldrían de circulación, que habría una devaluación o que se impondría un corralito bancario”, relataron los fiscales. Por último, concluyeron que hay al menos tres personas más que son investigadas y que están prófugas.