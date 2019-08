En un control, detectan inmobiliarias que operan ilegalmente en Rafaela

Al menos cuatro agencias inmobiliarias operan en forma ilegal en Rafaela según se desprende de los controles efectuados ayer por la tarde por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la 1ª Circunscripción de la Provincia de Santa Fe a través de su Departamento de Fiscalización. Así lo anunció el presidente de esta entidad, Roberto Vedia, durante una conferencia que brindó tras una reunión con las autoridades de la Cámara Inmobiliaria de Rafaela (CIRA), encabezadas por su titular, Luis Gaggiotti, y su vicepresidenta, Lucrecia Muhn, celebrada en el Centro Comercial e Industrial de esta ciudad.

"Vinimos para tomar contacto directo con los matriculados de la zona. Pero también llegamos acompañados por integrantes del Departamento de Fiscalización del Colegio, por tanto se procedió a hacer controles en inmobiliarias que están actuando en forma ilegal", sostuvo Vedia acompañado por el vicepresidente, Jorge Pighín. "En el marco de estos controles, se procedió a la intervención de las cartelerías de las inmobiliarias que están actuando en forma ilegal, con la colocación de una faja con la inscripción Infractor a la Ley 13.154 para advertir a la comunidad los riesgos que pueden correr en caso de contratar con las mismas", explicó el presidente del Colegio.

Ante la consulta sobre la cantidad de inmobiliarias que operan al margen de la ley que regula la actividad, Vedia subrayó que "son muchas, nos hemos pasado toda la tarde detectando cartelería ilegal, hemos colocado una docena de fajas, y se han fiscalizado cuatro ilegales". La tarea consiste en colocar las fajas sobre el cartel "Se Alquila" o "Se Vende" que colocan esas inmobiliarias infractoras en distintas propiedades. "No es fácil localizar oficinas porque funcionan en casas particulares. No es tarea sencilla", agregó el dirigente en el hall del Centro Comercial e Industrial.

"Es una situación común no solo en Rafaela sino en toda la Provincia y el país. Pero creemos que la gente debe concientizarse que no se puede ejercer más sin tener el título ni estar matriculado" planteó el presidente del Colegio. "Hoy los dos principales requisitos para abrir una inmobiliaria es contar con título del corredor y la matrícula que otorga el Colegio", expresó a la vez que aprovechó a pasar una "factura" al gobierno local -tanto Ejecutivo como Concejo-: "En otras ciudades también se necesita una habilitación especial otorgada por la Municipalidad, que ojalá podamos replicar en Rafaela que es una de las pocas ciudades que no cuenta aún con una ordenanza de este tipo". Al respecto, puntualizó que "no se trata de legislar en beneficio del sector inmobiliario sino en este caso a favor de la comunidad, señalando que el local que tiene habilitación municipal se encuentra conforme a la ley".

En cuanto al proyecto de ley de alquileres que se discutió en el Congreso, Vedia remarcó que "nuestro Colegio ha trabajado en la órbita de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y afortunadamente se logró frenar porque la iniciativa era nefasta para todos los actores involucrados, no solo para el corredor inmobiliario sino también para propietarios e inquilinos".

Por último, sobre el escenario actual en el que se lleva a cabo la actividad de compra-venta y alquiler de propiedades, Pighín destacó que "nos preocupa la crisis económica, más allá de que hay oportunidades puntuales, el mercado está estancado y los créditos no existen, hoy día hay más de oferta que demanda".