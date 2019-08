Las exportaciones de Rafaela y la región crecieron un 42 por ciento en el último año Locales 10 de agosto de 2019 Redacción Por MUY POR ARRIBA DEL PROMEDIO NACIONAL QUE SE UBICO EN EL 5%

FOTO J. BARRERA EN LA ASAMBLEA./ Gabriel Rivarosa, Edmundo López, María Elena Albrecht y Marcos Bruno.

Por Adrián Gerbaudo. - En la tarde-noche de ayer, se concretó la Asamblea de la Cámara de Comercio Exterior (CaCEx) del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR). Y el balance fue sumamente positivo.

De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Cámara, Edmundo López, "el crecimiento a nivel nacional fue del 5.25 por ciento, aproximadamente. En las empresas de la región fue del 42 por ciento. Esto se debe a diferentes factores", dijo. Vale recordar que en promedio, la provincia de Santa Fe creció sólo el 0.50%. Detalló que intervino la cuestión cambiaria, pero también a la demanda de China de carnes. "Fue determinante para el crecimiento", detalló. "También hay empresas que han decidido hacer sus exportaciones a través de Rafaela. El trabajo que se hace desde aquí hace que la sinergia que se da facilite y promuevan las exportaciones".

Agregó que las expectativas para lo que resta del año "también son positivas". En este sentido, se han detectado crecimiento en todos los rubros, destacándose el de Químicos y Plásticos (52,23%), Alimentos (48,84%), autopartistas (29,44%) y metalmecánicos (28,02%). También lo hicieron el resto de los rubros, en un 21,21%, lo que da un promedio total de 42.99%.

Uno de los datos más interesantes es que a la importante oferta de destinos que tiene la zona, se han podido ganar mercados: "se han agregado unos 13", manifestó López. Estos son Barbados, Bélgica, Bélice, Bostswana, Cuba, Guyana, Kenia, Irak, Libia, Jamaica, Mali, Portugal y Siria.

Germán Burcher, Director Ejecutivo de la CaCEx, comentó que "el sector alimenticio es que el más incidencia tiene: alrededor del 67.39%. Fundamentalmente, leche y carne. El segundo sector es el autopartista (26.22%) y el tercero es el metalmecánico (4%, compuesto por bienes de capital, maquinarias y equipamiento)". En relación al primero de ellos, señaló que los principales destinos son los países socios del Mercosur y crecieron destinos como China y Africa. En segundo se reparte entre EEUU, Europa (donde están las terminales automotrices), Mercosur y México. En el último, "vemos un mercado más regional: todo lo que se produce va a Brasil, Perú, Chile y el principal es Paraguay".

En cuanto al monto de las exportaciones, el monto total fue de "435 millones de dólares", dijo López y completó Burcher diciendo que fueron "120 millones más que el año anterior, es decir, 2017. De este monto, U$S 50 millones corresponden al sector alimenticio. El resto se reparte entre los otros dos sectores".

Vale decir que, también se vieron incrementadas las importaciones en un 27,89% (llegando a niveles de 2015). Pero esto no parece representar un problema para las firmas: "todas las empresas exportadoras son importadoras también. Para ganar competitividad a nivel nacional, se buscan proveedores afuera. Por lo tanto, el incremento de una va de la mano de la otra". Quien más nos vende es Brasil, seguido de China y más atrás, Estados Unidos. Y llegaron productos de dos nuevos lugares: Bosnia Herzegovina y Venezuela.

En cuanto al valor de la tonelada, el promedio está alrededor de los U$S 4600. "Pero en el caso del sector autopartista, está en torno a los U$S 22.000 promedio. El valor de la tonelada importada, fundamentalmente el acero, ronda los U$S 7500", indicó Burcher.



PUNTO POR PUNTO

En el powerpoint presentado en la asamblea, se ratifica el dato anteriormente mencionado: se pasó de 306.11 millones de dólares en 2018 a los actuales 435.34, lo que representa una suba del 42.22% respecto de 2017. También se vio incrementado el volumen: se pasó de 53 mil toneladas a 87.000 tn, lo que implica una suba del 64.15%. Así, casi se recuperó la exportación a niveles del año 2013, luego de 4 años de caídas y una leve recuperación en 2017, de apenas 2.000 toneladas.

El sector alimenticio vendió por U$S 293.354.934,07, lo que representó una suba del 63%. El sector metalmecánico fue el segundo que más creció, pasando a vender por U$S 17.748.433,00, lo que implicó un incremento del 32%. El sector autopartista creció un 10%, pero es el segundo en volumen de negocios, al vender por U$S 114.179.807,00. Por su parte, Químicos y Plásticos apenas crecieron 1.82% al vender por U$S 9.309.992,00, mientras que el resto de los rubros perdieron terreno, al retroceder 12,70%.

Una curiosidad se da con el valor promedio de la tonelada, dado que bajó, principalmente porque así también lo hicieron los rubros alimenticio (-4.08%) y metalmecánico (-22,63%); pese a que el resto subió de valor. Así es que se pasó de U$S 5.726,42 en 2017 a U$S 4.967,43. Igualmente, el valor promedio de Santa Fe es de U$S 480 y a nivel nacional U$S 633,70.

El 59% de los productos que exporta Rafaela y la zona son alimentos; 34% autopartes y 4% del sector metalmecánico.

El 25.75% se vende a Asia, el 22.70% del total se vende al Mercosur, Europa 19.60%, resto de América 18.95%, Africa 12.69% y Oceanía solo el 0.32%. Comparado con 2017, creció Asia un 5.75%, casi en la misma medida en que bajó Mercosur y también en resto de América. Europa se mantuvo y se ganó como mercado Oceanía.



PRINCIPALES DESTINOS

Como principales destinos aparece Brasil, liderando cómodamente. Argelia, segundo. Bastante más atrás hay un lote de países como China, Alemania y Estados Unidos. Rusia y México aparecen completando los primeros puestos.