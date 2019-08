De visita al Diez Deportes 10 de agosto de 2019 Redacción Por Maradona recibió en su casa al italiano De Rossi.

Diego Armando Maradona abrió las puertas de su casa para recibir a uno de sus fanáticos más famosos: el italiano Daniele De Rossi estuvo con el histórico futbolista y cumplió uno de los sueños por los que vino a jugar en Boca.

"Que la pase bien en Argentina De Rossi. Es lo que le pedí a los hinchas de Boca y a los argentinos. ¡El tipo es multimillonario! Terminó ganando 12 palos euros en la Roma. Hoy viene a nuestro país cuando decían que acá mataban por un par de zapatillas. En Italia todavía creen que tenemos la pluma como los indios. Sin embargo, el tipo hoy está contento", declaró el Diez en una entrevista que le brindó a Radio La Red.

De Rossi reconoció que siempre siguió la carrera de Maradona y que verlo en la Bombonera en el pasado lo motivó a aceptar la propuesta de Boca. "Me habló de la familia. Habló con los amigos de Roma que me venía a ver y le pedían que les mande la foto conmigo. Es increíble para mí y para todos los argentinos que venga un tipo así. Hay que persignarse porque la verdad es algo que nos da Dios. En Qatar le daba 30 millones por año y sin embargo vino a conocer la Argentina. Que juegue bien o que juegue mal a cualquier jugador en el fútbol argentino le pasa", subrayó.

"Me sigo sorprendiendo para bien porque creo que lo mejor que tiene esto es el futbolista. La pasión por el fútbol no morirá jamás en este país gane quien gane. Tengo muy claro quiénes somos nosotros y quiénes son los rivales. Hay un señor que se llama De Rossi que siendo multimillonario viene a jugar a Boca porque me veía a mí en mi palco cuando jugábamos la Libertadores o contra River", analizó el hombre que brilló en el Napoli de Italia a fines de los 80.

Maradona confirmó que volverá a ocupar su palco en la Bombonera y aseguró que luego de recuperarse de la operación en la rodilla volverá a retomar sus tareas como entrenador.