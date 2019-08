Festejaron en la Villa y en Frontera Deportes 10 de agosto de 2019 Redacción Por Primera C. Juventud Unida se quedó con el torneo Clausura en la Juvenil Mayor y Defensores lo hizo en la Menor.

FOTO FACEBOOK CAMPEON EN LA MAYOR. / Juventud Unida de Villa San José goleó en la última y celebró el título.

El torneo Clausura de las Divisiones Juveniles de la Primera C de Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su fin. Se disputó la quinta fecha y se conocieron a los campeones.

Por el lado de la Mayor, Juventud Unida de Villa San José le ganó 4-1 al Deportivo Susana y se quedó con el primer lugar, siendo subcampeón el Depor. En la Menor, el mejor fue Defensores de Frontera, que en la última le ganó 4-2 en San Antonio a Belgrano.



A continuación, todo lo sucedido en el quinto y último capítulo:

Juvenil Mayor: Juv. Unida 4 (Javier Valdez x 2 y Tomás Fornasiero x 2) – Susana 1 (Juan Schonfeld), San Isidro 0 – Aureliense 1 (Bruno Sosa), San Antonio 0– Def. de Frontera 0

Las Posiciones: Juventud Unida 13, puntos; Dep. Susana 8; Sp. Aureliense 7; San Isidro de Egusquiza 6; Defensores de Frontera 4; Belgrano San Antonio 0.



Juvenil Menor: Juv. Unida 2 (Mateo Cassani y Martín Zbrun) – Susana 0, San Antonio 2 (Gianmarco Giacobone y Benjamín Rikert) – Def. de Frontera 4 (Uriel Ñañez, Gonzalo Zapata, Facundo Ochoa y Gustavo Moya). A San Isidro le dieron los puntos ya que Sp. Aureliense no presentó la divisional.

Las Posiciones: Defensores de Frontera 13, puntos; Juventud Unida 11; Belgrano San Antonio 7; San Isidro 6; Dep. Susana 6; Sp. Aureliense 0.



SEMIFINALES EN EL SENIOR

Este fin de semana la LRF sólo tendrá actividad oficial en el día de hoy con la disputa de la fecha de Inferiores e Infantiles, pero también se jugarán los juegos de semifinales del fútbol Senior.

En cancha del Deportivo Bella Italia jugarán 14 hs Atlético Esmeralda/ Zenón Pereyra vs Brown de San Vicente y a las 15:30 hs lo harán Deportivo Bella Italia vs Moreno de Lehmann.