Buena sumatoria en el arranque

Atlético de Rafaela se enfrentó ante Defensores de Belgrano por la primera fecha del torneo de la Primera Nacional consiguiendo cuatro victorias.

FOTO PRENSA INFERIORES ATLETICO BUEN COMIENZO. / La octava goleó 3-0 a Defensores de Belgrano.

El torneo de Divisiones Inferiores que organiza AFA en la Primera Nacional puso en disputa la segunda fecha, instancia en la cual Atlético de Rafaela se enfrentó ante sus pares de Defensores de Belgrano.

Los pibes de la “Crema”, que venían de quedar libres en la primera fecha, consiguieron cuatro triunfos sobre seis presentaciones.

En la próxima fecha, la tercera, Atlético se enfrentará ante Nueva Chicago.



Jugaron en el predio del Autódromo:

Séptima División: Atlético de Rafaela 1 (Joaquín Vera) vs. Defensores 0.

Octava División: Atlético de Rafaela 3 (Santiago Vico, Alex Luna y Bautista Tomatis) vs. Defensores 0.

Novena División: Atlético de Rafaela 0 vs. Defensores 1.



Jugaron en Buenos Aires

Cuarta División: Defensores 1 vs. Atlético de Rafaela 3 (Enzo Gómez, Jair Triverio y Bautista Szulhaty).

Quinta División: Defensores 2 vs. Atlético de Rafaela 4 (Matías Fraire, Federico Alemann, Agustín Alfano y Darío Rostagno).

Sexta División: Defensores 1 vs. Atlético de Rafaela 1 (Santiago Colombatti).