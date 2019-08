Cartelera semanal en el Belgrano Sociales 10 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Desde ayer y hasta el martes próximo se proyectarán tres películas: Toy Story 4, a las 18, La Espía Roja, a las 19:45, y No Soy Tu Mami a las 21:30.

Esta semana, el Cine Belgrano programó tres películas que formarán parte de una propuesta para todas las edades.

Toy Story 4: La película de animación podrá verse, doblada al español y en 3D, desde el viernes 9 al martes 13 de agosto a las 18. Es apta para todo público y la entrada general tendrá un valor de 140 pesos.

En la cuarta parte de Toy Story, Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete.

La Espía Roja: La proyección, perteneciente al género drama - biográfica, podrá observarse desde el viernes 9 al martes 13 de agosto a las 19:45. Es apta para mayores de 13 años y la entrada general tendrá un costo de 140 pesos.

La Espía Roja cuenta la historia de Joan Stanley, una encantadora anciana que una mañana es detenida por el MI5 acusada de espionaje y de proporcionar información a la Rusia comunista durante los años 30. Salió a la luz uno de los mayores escándalos de espionaje de la KGB y su nombre está entre los sospechosos. Durante el interrogatorio volveremos con Joan a Cambridge en los años 30 donde estudiaba física y se enamoró de un joven comunista que la puso en una encrucijada: traicionar a su país o salvar al mundo.

No soy tu mami: El film pertenece al género comedia y se proyectará, en Espacio INCAA ,desde el viernes 9 al martes 13 de agosto a las 21:30. La entrada general tendrá un valor de 60 pesos y, con descuento a jubilados y pensionados, 30 pesos.

En No Soy Tu Mami, una periodista sostiene en su columna semanal las razones por las cuales no quiere tener hijos, defendiendo su posición frente a la vida y la maternidad. Pero la misma comenzará a aflojarse cuando un nuevo vecino y su pequeña hija lleguen al edificio.