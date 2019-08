Hockey: CRAR juega de local Deportes 10 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado se disputará la tercera fecha del torneo Nivelatorio de Damas de la Asociación Santafesina de Hockey, en la que el Círculo Rafaelino será local frente a Santa Fe Rugby. La programación a desarrollarse en el sintético será la habitual: 9 horas Sub 14; 10 Sub 16; 11.15 Sub 12; 12.15 infantiles; 13.30 Sub 18; 15 reserva y 16.30 horas primera división.

Los demás partidos de la fecha serán: Argentino vs. Banco; Universitario vs. CRAI; Alma Juniors vs. La Salle y El Quillá vs. Atlético Franck.

Posiciones: El Quillá y Santa Fe Rugby 6 puntos; Universitario y CRAI 4; CRAR, Alma Juniors y Banco Provincial 3; La Salle 2; Colón, El Quillá B, Atlético Franck y Argentino de San Carlos 0.