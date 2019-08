Amistoso, suspendido por lluvia Deportes 10 de agosto de 2019 Redacción Por Finalmente la "Crema" no viajó a San Francisco como tenía previsto y el último juego de la pretemporada no se disputó. El lunes comienza la cuenta regresiva para el debut, en una semana, visitando a Brown en Adrogué.

FOTO ARCHIVO NO JUGO. / La "Crema" finalmente no viajó a San Francisco y se entrenó en el Autódromo.

Atlético de Rafaela tenía programado un amistoso ante Sportivo Belgrano en San Francisco, para la mañana del viernes, pero debido al mal tiempo, debió ser suspendido. Era el séptimo y último encuentro de pretemporada que iba a disputar el equipo de Walter Otta para terminar de probar de cara al torneo de la Primera Nacional.

El cambio de planes hizo que el plantel albiceleste, que no viajó a la ciudad cordobesa, se entrenara en el predio del Autódromo.

Desde el lunes la “Crema” ya comenzará a contar los días previos para su estreno, el próximo sábado 17 a las 12 hs visitando a Brown de Adrogué por la primera fecha. Recordando que su debut en el Monumental sería el viernes 23 recibiendo a Tigre.

De esta forma a lo largo de la pretemporada de invierno fueron seis amistosos los que jugó: vs Reserva Unión de Santa Fe (triunfo 2-0 con goles de Franco Racca y Renso Pérez), vs Reserva de River Plate (triunfo 1-0 con gol de Alan Bonansea), vs Newell’s Old Boys de Rosario (0 a 0), vs Sportivo Belgrano de San Francisco (0 a 0) y los encuentros ante Estudiantes de Río IV, acá (0-1) y allá (3-0 con goles de Ijiel Protti de penal, Alan Bonansea y Matías Godoy).



El fixture que tendrá Atlético de Rafaela en el próximo torneo de la Primera Nacional, ex B Nacional, es el siguiente:

1-Brown de Adrogué (V), 2- Tigre (L), 3-Defensores de Belgrano (V), 4-Quilmes (L), 5-Gimnasia de Mendoza, (V), 6-All Boys (V), 7-Gimnasia de Jujuy (L), 8-Santamarina (V), 9- Instituto de Córdoba (L), 10-San Martín Tucumán (V), 11-Almagro (L), 12- Villa Dálmine (V), 13- Sarmiento de Junín (L), 14- Deportivo Riestra (V), 15- Chacarita (L). Luego se invertirán las localías para cumplir con las 30 fechas.



Así se jugará la primera fecha:

Zona A

Viernes 16/08

21:00 hs Estudiantes de Río Cuarto vs. Temperley.

22:00 hs Mitre de Santiago del Estero vs. Estudiantes de Buenos Aires.



Sábado 17/08

13:05 hs (TV) Atlanta vs. Independiente Rivadavia de Mendoza.

18:00 hs Belgrano de Córdoba vs. San Martín de San Juan.



Domingo 18/08

15:05 hs (TV) Guillermo Brown (PM) vs. Barracas Central.

18:00 hs Alvarado de Mar del Plata vs. Agropecuario de Carlos Casares.



Lunes 19/08

15:30 hs (TV) Nueva Chicago vs. Deportivo Morón.

21:05 hs (TV) Ferro Carril Oeste vs. Platense.



Zona B

Jueves 15/08

21:05 hs (TV) Chacarita vs. All Boys.



Sábado 17/08

12:00 hs Brown de Adrogué vs. Atlético de Rafaela

15:30 hs Sarmiento de Junín vs. Santamarina de Tandil.

15:30 hs Villa Dálmine vs. Instituto de Córdoba.



Domingo 18/08

15:30 hs Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Jujuy.

16:00 hs Gimnasia de Mendoza vs. Defensores de Belgrano.

17:05 hs (TV) Tigre vs. Quilmes.



Martes 20/08

21:05 hs (TV) Almagro vs. San Martín de Tucumán.