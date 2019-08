CRAR busca recuperarse visitando a Estudiantes Deportes 10 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado se disputará la segunda fecha de la Reclasificación A, última etapa del torneo Regional del Litoral 2019. Luego de la derrota inicial ante Universitario de Rosario como local, el Círculo Rafaelino de Rugby buscará su primera victoria en Paraná ante Estudiantes. El partido se jugará a partir de las 13.45 con el arbitraje de Fabián Prats. En reserva jugarán a las 12 con el contralor de Fernando Lauria, mientras que la pre-reserva comenzará a las 11 dirigiendo Maximiliano Gallardo.

La formación titular dispuesta por el Head Coach, Cristian Martino, será con: Gastón Zbrun, Jonatan Viotti y Matías Rocchi; Juan P. Imvinkelried y Federico Davicino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Ricardo Brown y Pablo Villar (c); Leonardo Sabellotti, Nicolás Imvinkelried, Matías Bustamante y Guillermo Brown; Santiago Kerstens.

Los demás partidos de la fecha serán: Universitario de Santa Fe vs. La Salle, Mauro Rivera; Rowing vs. Los Caranchos, Ulises Ruiz; y Universitario de Rosario vs. Provincial (árbitro a designar).



EN JUVENILES CON ROWING

Por el torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, CRAR también jugará en Paraná pero frente a Rowing en cumplimiento de la décima fecha.

El partido de M-15 arrancará a las 11.30 (árbitro a designar), igual horario que en M-16 (Mario Romero). A las 13, en M-17 el arbitraje estará a cargo de Javier Legarreta y a la misma hora jugarán en M-19 con el contralor de Mario Romero. El M-1 también se disputará desde las 13.