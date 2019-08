Designaron a un Administrador para la Aduana de la ciudad

Se trata de Sebastián Barone Conde. Así lo hizo público la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la disposición N°266/2019 Había superado un concurso en 2015. La oficina no se puso en marcha aún, pese a que hay una ley vigente desde hace 4 años. En 2016 le habían comunicado a funcionarios y empresarios de nuestra ciudad que no se pondría en marcha, porque el foco estaba puesto en la frontera y no en el interior.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó a partir de la disposición N° 266/2019 que Sebastián Barone Conde fuera designado como el nuevo "Administrador de la Aduana Rafaela de la Dirección Regional Aduanera Hidrovía en jurisdicción de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior".

En el texto oficial se indica que "al analizar los antecedentes pertinentes, el Comité de Selección actuante formuló conclusiones, conforme lo previsto en la Disposición Nº 169/15 (SDG RHH) del 8 de abril de 2015". Y que "reúne los atributos requeridos para cubrir el cargo".

El anuncio llegó a nuestra ciudad y tomó por sorpresa a varios del ámbito político. Aunque, quienes estaban en el detalle de la situación, sabían que había una terna que estaba compitiendo por el cargo desde hacía algunos meses. De hecho, en el visto de la disposición, se menciona que "la Disposición Nº DI-2019-38-E-AFIP-DIPERS#SDGRHH del 1 de febrero de 2019" lo que había hecho era instrumentar "el llamado a Concurso para la cobertura del cargo -entre otros- de Administrador de la Aduana Rafaela de la Dirección Regional Aduanera Hidrovía en jurisdicción de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior".

También en el Boletín Oficial del día de ayer se designó a Administradores de las Aduanas de Rosario, Diamante, Bahía Blanca, y Villa Constitución, así como también un Jefe de Departamento de San Lorenzo.

Vale destacar que la Aduana de Rafaela se creó el 26 de agosto de 2015, a partir de la sanción definitiva de la Cámara de Senadores. Junto con la de Venado Tuerto, habían sido presentados como proyectos en 2012 por el aquel entonces diputado Omar Perotti.

La ley se inscribía en el proceso de descentralización aduanera llevada a cabo por el gobierno nacional anterior. Hasta la sanción de la norma, la provincia contaba con oficinas aduaneras en Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución y Santa Fe. El Resguardo Aduanero que actualmente funciona en el predio del Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER) depende de la Aduana de la capital provincial.



LA ADUANA ESTABA EN PAUSA

A mediados de 2016, le habían comunicado al secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales del municipio, Marcos Corach, que no se pondría en marcha. Al menos, rápidamente. Así se lo había indicado el subdirector general de Operaciones Aduaneras del Interior, Pierre Chapar. En aquel momento, Corach había dicho que el gobierno nacional “quiere concentrar la mayor cantidad de gente en la frontera, en los pasos fronterizos, porque saben que la Argentina es un gran exportador de cocaína, y quieren reemplazar a la gente que hoy está con otro personal y con más recursos humanos. Con lo cual, hoy las miradas están puestas en las aduanas hacia el extranjero y no hacia el interior”.

“Esto implica que no se avanzará con la Aduana para Rafaela, al menos, en lo inmediato”, dijo el funcionario sin dejar de mencionar que en la Nación “tienen perfectamente claro que la ley está sancionada, pero no van a modificar el status de la Aduana, porque tienen la mirada y el objetivo en otra parte”.

También había sorprendido al presidente de la Cacex, Edmundo López: "lo recibimos con sorpresa y mucha preocupación porque el trabajo para que haya una Aduana en Rafaela se vino haciendo, junto a las instituciones, desde la creación misma de la Cámara, allá por el año 1978. La Aduana es un escalón más para luego cerrar el círculo con la aspiración que tenemos, en el mediano plazo, de montar un Centro de Logística Internacional”.