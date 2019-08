Reglamento especial del Desafío de las Estrellas

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) dio a conocer el Reglamento Particular de la Prueba del Desafío de las Estrellas, a realizarse el próximo 25 de agosto en El Villicum, San Juan. El mismo será parte del 10° evento del año del Turismo Carretera, el último de la Etapa Regular.

Al ser de carácter especial, contará con varias modificaciones con respecto a una fecha habitual. Si bien habrá actividad durante viernes, sábado y domingo, en los dos primeros solo se realizarán entrenamientos (3 en total), mientras que el último día tendrá únicamente el desarrollo de la competencia final. Es decir, no habrá series.

Con respecto a la exigencia, su puntaje será el mismo de siempre, ya que entregará 40 unidades al vencedor. Al no haber otra tanda con entrega de puntos, durante el fin de semana se brindarán siete unidades menos que en una fecha regular. La partida será por sorteo, el cual se realizará el viernes 23 a las 19:00, en el Teatro del Bicentenario de San Juan.

La modalidad consistirá en dividir en tercios a los participantes, de acuerdo a su posición en el campeonato actual. Los mejores del torneo largarán en los últimos lugares; los que ocupan los puestos del medio de tabla lo harán en el centro de la grilla, mientras que los peores partirán adelante.

La carrera tendrá una duración de 38 vueltas (o 90 minutos), apenas ocho giros más que una “normal”. Por ello, comenzará a las 12:50. Todos los pilotos deberán detenerse en boxes en al menos dos ocasiones, ya que estarán obligados a realizar, en forma separada, un reabastecimiento de combustible (de 40 litros) y un cambio de neumático. Esto último tiene que ejecutarse en el lado derecho del auto.

El ingreso a boxes no estará dividido por carpas pares e impares. La extensión del “pitlane” permite que cualquier participante ingrese en el momento que quiera, entre la primera y la última vuelta, esté o no el Auto de Seguridad en la pista.

En la calle de boxes, la prioridad la tendrá el que sale de realizar la parada y no el que viene circulando, al revés de lo que sucede, por ejemplo, en la Fórmula 1.