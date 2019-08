Los Pumas juegan en Salta ante Sudáfrica Deportes 10 de agosto de 2019 Redacción Por RUGBY, CON MAYCO VIVAS EN EL BANCO

FOTO NA POR UN BUEN SABADO./ Los jugadores del equipo argentino en el estadio Martearena.

La Selección argentina de rugby masculino, Los Pumas, recibirá hoy a su par de Sudáfrica, los Springboks, en un partido correspondiente a la tercera y última fecha del Rugby Championship en el cual el elenco visitante buscará coronarse campeón después de diez años. El encuentro se jugará a partir de las 16:40 en el estadio Padre Martearena de Salta y será controlado por el árbitro francés Romain Poite.

Los Pumas vienen de perder ajustadamente ante los All Blacks (20-16) y también frente a los Wallabies (16-10), por lo que intentará lograr su primer triunfo en el que será el partido que cierre la competencia. El entrenador del elenco nacional, Mario Ledesma, realizará cinco variantes tomando como referencia el equipo que comenzó jugando ante Australia para intentar quedarse con la victoria en un encuentro que será complejo.

Los cambios que implementará Ledesma son: Emiliano Boffelli por Joaquín Tuculet; Javier Ortega Desio por Tomás Lezana; Marcos Kremer por Tomás Lavanini; Matías Alemanno por Guido Petti y Agustín Creevy por Julián Montoya. El rafaelino Mayco Vivas, al igual que en los partidos anteriores de este torneo, estará en el banco de suplentes con el número 17.

Por su lado, Sudáfrica superó con autoridad a Australia en el estreno (35-17) tras lo cual rescató un agónico empate ante Nueva Zelanda (16-16), que le permitió quedar al tope de la tabla. Los Springboks tendrán la chance de volver a ser campeones por primera vez desde 2009 y para ello deberán ganarle con punto bonus a Los Pumas, aunque también podrían depender del partido que previamente disputarán los Wallabies y los All Blacks en Perth.

El torneo que agrupa a las cuatro naciones de mayor rendimiento del hemisferio sur (también Nueva Zelanda y Australia) cuenta con una versión reducida, al mejor de tres partidos. Luego de dos partidos, Sudáfrica arriba al último encuentro con 7 puntos en lo más alto, seguido por el campeón defensor del título Nueva Zelanda, con 6, mientras que Australia suma 4 unidades y Argentina cierra la tabla con 2.

El técnico del conjunto sudafricano, Rassie Erasmus, confirmó que hará tres cambios en la primera línea, con las entradas del experimentado Tendai Mtawarira, Trevor Nyakane y Bongi Mbonambi en lugar de Steven Kitshoff, Frans Malherbe y Malcolm Marx.

Las siguientes son las formaciones confirmadas de los equipos: Argentina: Emiliano Boffelli; Santiago Cordero, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli; Facundo Isa, Javier Ortega Desio, Pablo Matera (capitán); Marcos Kremer, Matías Alemanno; Juan Figallo, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro.

Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Guido Petti, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta y Joaquín Tuculet.

Sudáfrica: Willie le Roux; Cheslin Kolbe, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Makazole Mapimpi; Handré Pollard, Faf de Klerk; Duane Vermeulen (capitán), Pieter-Steph du Toit, Kwagga Smith; Franco Mostert, Eben Etzebeth; Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi y Tendai Mtawarira. Suplentes: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, RG Snyman, Francois Louw, Herschel Jantjies, Frans Steyn y Jesse Kriel.