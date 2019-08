Rafaela Impulsa: entregaron 8 créditos a emprendedores Locales 10 de agosto de 2019 Redacción Por El intendente Luis Castellano encabezó el acto. “La educación y el trabajo son dos de los pilares fundamentales que tenemos en esta ciudad”, manifestó.

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD "IMPULSAN LA CULTURA DEL TRABAJO"./ Así describió el mandatario local a los beneficiarios de los créditos.

“La educación y el trabajo son dos de los pilares fundamentales que tenemos en esta ciudad y hay que conservarlos porque son los que nos posibilitan diferenciarnos y desarrollarnos”, manifestó el intendente Luis Castellano en una nueva entrega de créditos del programa Rafaela Impulsa.

Este viernes, el mandatario recibió en su Despacho a los ocho emprendedores que recibieron este impulso económico que brinda el Estado local para la compra de maquinarias y herramientas. “Quería tener la oportunidad de dialogar con ustedes y conocer cuál es su emprendimiento, sus expectativas, cómo se enteraron del programa y qué opinan”, expresó.

“La entrega de créditos para pequeños emprendedores es uno de los momentos más lindos que tiene la gestión. Estos ocho ejemplos impulsan nuestra cultura del trabajo y el esfuerzo”, reflexionó.

También agradeció a “todo el equipo de trabajo. Hay muchas personas dentro del municipio que se ocupan de analizar los proyectos y les toca la difícil tarea de decidir a quién se le entrega el crédito”.

“En la compleja situación económica que estamos como país, muchas personas lo necesitan pero, lamentablemente, a nosotros como municipio se nos hace difícil porque las posibilidades también se nos reducen a nosotros”, aclaró Castellano.

Por otro lado contó que “la gente no me pide que le regale nada, lo que me piden es que los ayudemos a trabajar y salir adelante. En definitiva, todas las herramientas que ponemos en marcha tienen que ver con esto”.

Por último, les solicitó “un alto grado de conciencia en el cumplimiento del pago de las cuotas, porque su devolución va a ser el impulso para que el sueño de otra familia se convierta en realidad”.

Cabe mencionar que en el encuentro estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Corach, el concejal Jorge Muriel, la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, la secretaria de Hacienda, Marcela Basano, y agentes municipales que trabajan en el programa.



PROGRESAR

Con esta entrega, ya son 170 los créditos que se otorgan desde el año 2014. De este total, 63 han cancelado la deuda. Y es importante mencionar que continúan en marcha 137 emprendimientos, que representa el 80 por ciento. “Esto demuestra que el crédito es una herramienta útil que permite el arranque y la continuidad”, manifestó el Intendente.

Ariel Fiordelli, uno de los beneficiarios contó que se enteró del programa “por un amigo que ya fue parte. Quiero invertir en una panificadora de productos secos que todavía no se encuentran en la ciudad y la inversión está destinada a la compra de maquinarias. Mi emprendimiento está apenas en marcha. Este impulso económico significa progresar, poder invertir en maquinarias, dar un paso importante para arrancar porque son inversiones que necesito hacer para comenzar. Averigüé por otros créditos en bancos pero son inalcanzables y difíciles de acceder”.

Por su parte, Teresita Vázquez comentó: “Confecciono guardapolvos de jardín. Solicité el crédito para poder comprar una bordadora para realizar bordados y ampliar el negocio. Me enteré del programa en Rafaela en Acción. Allí fui, me asesoraron e inicié los trámites. Fue muy sencillo. Para mí es una ayuda importante porque no tenía posibilidad de comprar la máquina que quiero por el alto costo. No había averiguado de otros créditos porque en todos se necesita un respaldo muy grande”.

Silvia Kunh, finalmente compartió: “Soy microemprendedora y gracias a este proyecto de la Municipalidad voy a poder tener la primera pileta ecológica y sustentable de Rafaela. Voy a utilizar este crédito para terminar de adquirir paneles solares para generar electricidad y, con esto, abastecer los equipos que van a sanitizar el agua. De esta forma se pueden eliminar los productos químicos de la pileta. Este impulso económico me permitirá ofrecer un lugar en el cual las personas alérgicas a los productos químicos, puedan tener un espacio donde practicar una hidroterapia o natación”.