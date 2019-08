Inició la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Este viernes, en el Cine Belgrano, se puso en marcha una nueva edición de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La actividad, organizada por la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Educación, está destinada especialmente a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas secundarias, como así también a estudiantes universitarios y público en general.

Presente en el lanzamiento, el intendente Luis Castellano dijo que: “La idea de la actividad es concientizar a los jóvenes y a los chicos que hay un proceso de cambio, de innovación enorme en el mundo y nosotros debemos empezar a entender que tenemos que implementarlo en la ciudad”.

“Desde la gestión del Estado debemos entender que los procesos de desarrollo tecnológicos han venido para quedarse y los cambios son cada vez mas veloces. Si Rafaela pretende seguir siendo de punta en desarrollo productivo tendremos que vincularlo con la educación y traer ejemplos como los de Gino Tubaro que demuestran que es posible mostrar que la innovación, además de ser tecnológica también es social y, además de ser social, tiene que ver con las nuevas formas de funcionamiento y la manera de entender que el empleo, el trabajo y la producción”, dijo Castellano.

“Es un momento interesante. Vamos a tener tres meses con muchas actividades y es muy bueno para nuestra ciudad. Rafaela no puede quedar afuera de esto, tiene que liderar los procesos de cambio y, en ese esquema, el Municipio piensa claramente en la formación de jóvenes”, finalizó.



CAMBIO SOCIAL

El desarrollador Gino Tubaro comentó que: “Es mi segunda experiencia en Rafaela. Me gustó. Vi a los chicos entusiasmados; 700 personas estuvieron hoy en el cine. Fue lindo que hayan preguntado, que se interesen por la tecnología y sobre el funcionamiento de todo nuestro proyecto”.

Tubaro puso en valor la decisión del Estado local en organizar este evento expresando que: “Me parece bien que se distribuya el contenido que podemos generar, que apunta a un cambio social, mediante estos eventos que llegan a la gente porque pensamos seguir con otros desarrollos”.

Santiago, uno de los alumnos asistentes a la apertura del evento, dijo sobre la charla de Tubaro que: “Me pareció interesante conocerlo. Es increíble lo que hace y lo que generó en el mundo. Me abrió la cabeza y despertó en mí las ganas de ayudar al resto de la sociedad porque creo que siempre hay una posibilidad para todos”.

Junto al Intendente estuvieron presentes en la apertura de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación la secretaria de Educación, Mariana Andereggen y el director de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Diego Peiretti, y Heraldo Torres, alumno de la Escuela Nº 654, fabricante de una prótesis que realizó con el fin solidario de ayudar a un amigo de Coronel Fraga.



CÓMO CONTINÚA

La Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación continuará con propuestas semanales a lo largo de tres meses: agosto, septiembre y octubre.

Toda la programación podrá consultarse en www.rafaela.gob.ar o en los folletos de mano disponibles en escuelas, universidades y en la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela (Sarmiento 550).

Participan de la programación: el Museo Municipal Usina del Pueblo; Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, Centro de Manufactura e Industria Digital (CenTec Rafaela), Empresa Provincial de la Energía (EPE), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Praxis, Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), Universidad Tecnológica Nacional (UTN - Facultad Regional Rafaela), Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE - Rafaela), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Instituto del Profesorado Nº 2 "Joaquín V. González" (ISP); Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela y la Región (Red Ctel).