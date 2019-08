Audiencia pública por el consorcio GIRSU Región 10 de agosto de 2019 Redacción Por SUNCHALEES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera en el salón Azul del edificio municipal se llevó a cabo una reunión informativa relativa a la Audiencia Pública por el Complejo Ambiental Sunchales que será construido en un terreno adquirido por el Municipio local, ubicado a 3 km. de la Ruta Provincial N° 280.

Como se recordará, tras una disposición de la Justicia se había dispuesto realizar una audiencia pública el próximo lunes a las 8 de la mañana, hecho fuertemente cuestionado por ediles de la oposición, y el viernes de la semana anterior se hizo saber que esa fecha se trasladaba al jueves 5 de septiembre a las 13.

En el encuentro de la víspera se encontraban presentes el intendente, Gonzalo Toselli; la subsecretaria de ambiente y espacios públicos, Cecilia Gabiani y Lilia Yacomosky, coordinación de control, datos y procesos que será quien gerencia el Complejo.

La oportunidad fue propicia para que el Intendente, desarrolle una síntesis de todos los pasos dados en relación a este Complejo Ambiental en el que ya están participando 18 gobiernos locales, existiendo la posibilidad de la incorporación de uno más (Colonia Bossi), convirtiendo a este Consorcio en el mayor de la Provincia, por la cantidad de poblaciones que confluirán en él.

Cabe destacar que estas instalaciones además de funcionar como centro de tratamiento, puesta en valor y disposición final de los residuos sólidos urbanos, contará con un espacio educativo propicio para la capacitación y concientización en la temática.

Este Centro Logístico de Conectividad Productiva Regional tiene como objetivo reducir costos de desplazamiento, borrar dificultades de movilidad y conectar velozmente a la ciudadanía con los centros de servicios urbanos.

En cuanto a la audiencia pública, destacó que fue una disposición de la juez que tiene la causa judicial -iniciada por vecinos-, que tendrá carácter informativo, no es vinculante y las disposiciones judiciales no traban el avance del proyecto.

En el encuentro se recordó que todos aquellos que deseen participar, ya sea como oyentes, expositores o para cubrir información deberán registrar su inscripción y el día de la audiencia, antes de las 13 deberán acreditarse en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

Por otra parte Toselli resaltó que se trata de una inversión de treinta millones que hará el estado provincial, y que tienen expectativa de recibirlo antes de diciembre porque es un proyecto que ya concretó todos los pasos requeridos.

NOTA de la R: Si bien hubo colegas que barajaron la posibilidad que el actual gobierno no remita los fondos y el que tomará las riendas el 10 de diciembre no cumpla con lo pactado, estimamos que Omar Perotti es un hombre de bien, sumamente preocupado por el progreso, desarrollo y bienestar de la comunidad, por lo que no frenará un proyecto que favorecerá la calidad de vida de habitantes de diecinueve poblaciones santafesinas.