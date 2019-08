Tuvo lugar en el ICES de Sunchales Información General 10 de agosto de 2019 Redacción Por Rafaela estuvo representada por dos estudiantes de la Escuela Domingo de Oro. Elisa Saliva y Estefanía Rodríguez, acompañadas por el profesor Sebastián Garetto.

FOTO PRENSA ESCUELA// RAFAELINAS./ Las alumnas que intervinieron en el certamen intercolegial.

En la semana en curso, en las instalaciones Escuela de Educación Secundaria Particular Incorporada N° 3.079 (Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior - ICES-), de la ciudad de Sunchales, se realizó el certamen intercolegial de la XXVIII edición de la Olimpiada Argentina de Biología.

Esta instancia se realizó simultáneamente en unas setenta localidades a lo largo y ancho del país, y en la misma participaron más de 400 equipos representando a sus establecimientos educativos.

En la vecina ciudad, y además de la institución que ofició de sede, participaron equipos de instituciones educativas de las localidades de San Carlos Centro, Humboldt y Rafaela. En el caso de nuestra ciudad, la representación estuvo cargo de las alumnas Elisa Saliva y Estefanía Rodríguez, quienes cursan el 3° y 4° año respectivamente en la EESO N° 204 “Domingo de Oro”, quienes fueron acompañadas en esta instancia y en su preparación por el profesor Sebastián Garetto.

El encuentro consistió en dos exámenes: uno práctico de una hora de duración, sobre ecología; y uno teórico de tres horas; en el cual se trataron las más diversas temáticas de la biología, tales como citología, genética, ecología, evolución, anatomía y fisiología de plantas y animales, y taxonomía.

En base a las calificaciones obtenidas por los equipos, los primeros 50 puntajes podrán acceder a la siguiente instancia: el certamen nacional, que se realizará en la Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre finales del mes de septiembre.

Como siempre, el certamen no consiste en una competencia entre equipos; ya que la calificación obtenida por cada grupo no influye en las posibilidades de los otros de acceder a la siguiente instancia. Es decir, el pasaje de un equipo a la siguiente instancia depende únicamente de su propio desempeño. Debido a ello, de los equipos participantes en esta sede intercolegial, puede ser que todos accedan al certamen nacional; o puede que sólo algunos; o, en el peor de los casos, ninguno. Eso recién se sabrá luego de que los exámenes sean devueltos a la Universidad de Río Cuarto (quien organiza este certamen), y sea “recorregido” por los docentes encargados. Los resultados finales se conocerán en la última semana de agosto.

Cabe destacar que la preparación para estos certámenes exige un enorme esfuerzo por parte de los y las estudiantes, quienes en la mayoría de los casos deben prepararse de manera autónoma, ya que los contenidos que se trabajan, así como el nivel de los mismos, exceden ampliamente a aquellos que se incluyen en las currículas de la educación secundaria.