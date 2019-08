Dirigentes locales brindaron su apoyo a Mauricio Macri

El próximo domingo, todos los argentinos concurriremos a las diferentes escuelas para poder manifestar nuestra voluntad sobre quienes queremos que compitan, finalmente, por la Presidencia de la Nación. Aquí, en Rafaela, los dirigentes de Juntos por el Cambio Germán Bottero, Marta Pascual, Mauricio Basso y Leonardo Viotti, quisieron manifestar su apoyo a la candidatura del actual mandatario Mauricio Macri para que pueda renovar su mandato.

Bottero indicó que "sabemos que hay cosas que no se han resuelto y que hay gente que no la está pasando bien. Somos los primeros en reconocer que hay cosas que no han salido con respecto a las expectativas que teníamos. Pero es el único modelo que permite a la Argentina ponerse de pie, reactivar las economías regionales y nuestra zona es un ejemplo, dado que es agropecuario y exportador. Hoy está pasando por un buen momento. Hay una serie de cuestiones (acuerdo con la UE, más mercados a la carne) que hacen suponer que los próximos años van a ser mejores. Pero también hay cuestiones como la corrupción, la decencia, la institucionalidad, la democracia, el autoritarismo, el que cualquiera pueda decir lo que quiera, el respeto a la honestidad... Como radicales decimos que somos institucionalistas. Y ahora las instituciones, que algunas de ellas estaban con problemas, se han logrado reactivar. Todas estas cuestiones son las que hacen este sea un proceso que deba continuar".

Por su parte, Marta Pascual marcó que "Mauricio Macri va a ser el primer presidente no peronista que va a terminar su mandato después de décadas. Tengo confianza en que será reelegido. La misma gente que no le entregó los atributos del mando es la que quiere volver. Hubo más que promesas, hubo deseos de que la Argentina avance más rápido y que no se pudieron cumplir. Pero ahora tenemos índices reales, no tenemos un INDEC intervenido para mentir. Estoy segura de que Macri está sentando las bases de un país sustentable en el tiempo, que hace hincapié en la educación. El peronismo no pudo encontrar nuevos candidatos y tuvo que volver al pasado. Ya sabemos cómo nos ha ido con esta gente. Ahora se han unido para ofrecerle una alternativa a la gente que sabemos que es inviable. Por eso tenemos que darle una oportunidad al Presidente Macri de continuar este proceso".

Para Basso, "hay que tener en cuenta la Argentina que nos encontramos. Y ahora empezamos a hacer lo que hay que hacer. El desafío que tuvimos era trazar un camino sustentable. En mi caso particular, participé de la gestión. Nos encontramos con una serie de problemas que no se podían proyectar, porque nos encontramos un Estado oscuro, cerrado, impermeable. Hoy, toda esa información está disponible. Se prioriza la transparencia por encima del cortoplacismo. Lo que a mi me da ilusiones es que los desafíos no se abordaron nunca desde la mirada de una salida corta. Nunca se especuló con la necesidad gente para dar soluciones de fondo. Eso eleva la vara para la forma de ejercer la gestión". Por otra parte, remarcó la lucha contra el narcotráfico y contra las mafias concretadas por Macri, asimismo, su figura central en el escenario internacional.

Finalmente, Viotti señaló que "en este esquema político, es importante el rol del radicalismo, en una alianza que ha crecido en los últimos tiempos, atendiendo a las necesidades políticas para consolidar lo que se ha conseguido como las posibilidades de lograr un segundo mandato. A nosotros, tener una plataforma nacional nos permite seguir creciendo con legisladores a nivel local, provincial y nacional. Estos dos espacios (PRO y UCR) se logró complementar muy bien. Ahora, incorporamos un sector del peronismo que estaba más cercano al modelo del país que se planea construir. Esto no fue fácil para el radicalismo, pero es parte de los esfuerzos que tenemos que hacer. Ojalá esta región sean los que aporten los votos necesarios para que Macri pueda conseguir este domingo un triunfo".