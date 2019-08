"No a los malos de antes y a los malos de ahora" Nacionales 09 de agosto de 2019 Redacción Por Al acto de cierre de campaña de Lavagna y Urtubey asistieron el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, entre otros.

FOTO NA LAVAGNA. Se mostró con Urtubey y también con Lifschitz.

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerró ayer su campaña de cara a las próximas elecciones primarias y les pidió a los votantes que les digan "no a los malos de antes y a los malos de ahora". Durante un acto que encabezó en el Centro Migueletes, en el partido bonaerense de San Martín, el ex ministro de Economía destacó que, a su edad, lo único que lo "inspira es darle una mano al país".

"No nos quieren porque luchamos en contra de la grieta, hubo que eludir zancadillas, ninguneos, aislamiento y mentiras, pero aquí estamos", arengó Lavagna, quien invitó a todos los presentes a pararse "para demostrar que sí" tiene apoyo.

Acompañado por Juan Manuel Urtubey, quien integra junto a él la fórmula presidencial, el dirigente opositor ratificó que es necesario "poner dinero en el bolsillo de la gente" para incentivar el consumo y la producción.

Consideró que "el país está en un peligroso quiebre político donde el paso que hay entre ser alternativa, posición o enemigo es muy estrecho".

También lamentó que la Argentina esté "hace tiempo en una dolorosa recesión económica que le ha sacado lágrimas al pueblo" y "un período de estancamiento que lleva ya 8 años". "Frente a esta realidad, Consenso Federal está dispuesto a trabajar en tres planos: en lo político-institucional, en lo económico y en lo social", precisó.

Durante la jornada también hablaron José Luis Ramón, precandidato a gobernador de Mendoza; Graciela Camaño, quien encabeza la lista a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, y Marco Lavagna, quien hace lo propio en la Capital Federal. También estuvieron el saliente gobernador santafesino, Miguel Lifschitz; Hugo Benitez, secretario general de las 62 organizaciones peronistas, y Humberto Tumini, impulsor del acuerdo para formar Consenso Federal, entre otros dirigentes.

A su turno, Urtubey aseguró que hay un sector que busca "hacer votar (a la ciudadanía) con una especie de democracia restringida" y quiere "traer el balotaje del 24 de noviembre al 11 de agosto".

"En esta Argentina, que está acostumbrada a que los dirigentes digan una cosa y hagan otra, que se llaman ´Juntos´ y separan, que se llaman ´Todos´ y son una parte, nosotros queremos el consenso de todos juntos", agregó el actual mandatario salteño.

Además, destacó la figura de Lavagna, al recordar que "tiene antecedentes, tiene trayectoria, no tiene prontuario" y "es el ministro de Economía que puso de pie al país acompañando a dos presidentes".

Del acto también participaron los principales precandidatos de la fuerza, incluido el aspirante a la gobernación bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, quien llamó a "levantarse temprano el domingo" y "elegir en libertad y con alegría para salir de la permanencia y no volver al pasado".

Por su parte, Matías Tombolini, que busca convertirse en jefe de Gobierno porteño, dijo que está "convencido de que" su espacio tiene "la mejor fórmula presidencial de la Argentina".