El Registro Civil entregará DNI durante el fin de semana Locales 09 de agosto de 2019 Redacción Por Las sedes del organismo en toda la provincia estarán abiertas este sábado y domingo. El objetivo es que los ciudadanos que no tengan sus documentos puedan retirarlos para ejercer el derecho al voto.

EN NUESTRA CIUDAD. El registro Civil de Rafaela tiene 100 DNI para entregar.

El Registro Civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, atenderá este sábado y domingo con motivo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales, para que los ciudadanos que no tienen sus documentos puedan pasar a buscarlos y ejercer el derecho al voto.

Según se informó, solo en la ciudad de Santa Fe hay 3000 DNI que no han sido retirados todavía, mientras que en Rosario se cuentan alrededor de mil.

El secretario de Gestión Pública de la provincia, Matías Figueroa Escauriza, señaló que “llevaremos adelante un operativo especial en las oficinas del Registro Civil de todo el territorio santafesino, que permanecerán abiertas durante este fin de semana”.

“Es un servicio que brindamos para que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que aún no tienen en su poder sus documentos, los puedan retirar y luego concurrir a los locales de votación a emitir el sufragio”, continuó.

“Nos alienta que, a diferencia de lo que sucedió en años anteriores, la cantidad de DNI que falta retirar es baja”, subrayó Figueroa Escauriza, y aclaró que el operativo es al solo efecto de la entrega de Documentos Nacionales de Identidad, no para la sustanciación de otros trámites o gestiones que habitualmente se realizan en la repartición. “Los DNI que se entregarán son los que permanecen en las oficinas del Registro Civil porque la persona interesada solicitó su confección”, insistió.



DÍAS Y HORARIOS

Este sábado se atenderá al público de 8 a 12 horas, mientras que este domingo, la atención será de 8 a 16 horas. El listado completo de oficinas en toda la provincia se puede consultar en el siguiente link.

En el Registro Civil de nuestra ciudad se encuentran aproximadamente unos 100 DNI para entregar.