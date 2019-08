Participación femenina en boletas

Las elecciones primarias del 11 de agosto servirán para definir a los candidatos al Congreso de la Nación en 16 provincias así como también resolver los postulantes que llegarán a la disputa por la presidencia del 27 de octubre. Ahora bien, este año debuta la Ley 27.412 de paridad en las listas de candidatos por tanto cabe la pregunta ¿cuál es la participación de las mujeres en la oferta electoral de las distintas fuerzas políticas que competirán en las PASO de este domingo? Un artículo publicado por la revista Parlamentario, a partir de un monitoreo efectuado por el INAM y la Asociación de Defensores del Pueblo, revela que solo el 19% de las listas de diputados nacionales son encabezadas por mujeres. Además, en cuatro provincias no hay ninguna nómina liderada por una mujer.

Si bien el nivel de acatamiento de la ley fue del 96,28% en todo el país y tan solo se detectaron ocho casos irregulares, aún se observa una fuerte resistencia en el sistema más allá del avance logrado a través de la normativa. La Ley 27.412, que comenzó a regir este año, establece que las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales deben contener de manera intercalada mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último suplente. No obstante, será necesario al menos una elección parlamentaria más para observar una composición equilibrada del Congreso en materia de género.

Según el relevamiento sobre paridad realizado por el INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) y la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de un total de 215 listas analizadas en todo el país se registraron solo ocho con incumplimientos: cinco se produjeron en la provincia de Santa Fe, uno en Córdoba, uno en La Rioja y uno en San Luis. En todos los casos fue porque no respetaron la alternancia en el paso de titulares a suplentes, algo que los organismos interpretaron como un error en la interpretación de la norma. En el informe se aclara que de los distritos citados, solo Córdoba cuenta con legislación de paridad a nivel provincial (Ley 8901, del año 2000), mientras que Santa Fe, San Luis y La Rioja solo cuentan con ley de cupo.

A la pregunta sobre cuántas listas de diputados son encabezadas por mujeres, se puede afirmar que el promedio general es bajo (19,06%) y según el documento no se observan sesgos por partidos, sino que tanto la mayor como la menor presencia de mujeres encabezando listas es patrimonio de todo el arco político. En las elecciones legislativas de 2017, el mismo monitoreo mostró que el 21,8% de las listas presentadas para la categoría diputado nacional fueron encabezadas por mujeres. Por tanto, se puede apreciar que este año se redujo levemente el liderazgo femenino de las listas.

Al evaluar la situación por provincia, la que presenta una mayor proporción de listas encabezadas por mujeres es Tierra del Fuego, con un 57,14% (cuatro de las siete listas). En el extremo opuesto se encuentran las provincias de Formosa, Jujuy, Neuquén y Tucumán, donde no hay ninguna nómina encabezada por una mujer, puntualiza la nota de Parlamentario.

Para el caso del Senado se advierte un fenómeno inverso puesto que se registra un incremento de casi cinco puntos el porcentaje de mujeres encabezando listas. En 2017 fue del 19,75%, mientras que este año es del 25,35%. Hay que tener en cuenta que, como en la Cámara alta se reparten dos bancas por la mayoría y una por la minoría, para alcanzar la paridad definitiva es clave la cantidad de mujeres liderando los binomios. Asimismo, en ninguno de los ocho distritos que renuevan senadores este año, esto es Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, se registraron incumplimientos en cuanto a la ley de paridad. Al respecto, se analizaron en total 71 listas, de las cuales 18 llevan a una mujer como primera candidata.

El monitoreo refleja que la provincia con mayor cantidad de mujeres encabezando listas es Santiago del Estero, con el 55,55% mientras que el caso más llamativo es el de Entre Ríos, donde ninguna de las ocho nóminas presentadas es liderada por una mujer. El informe explica que el lugar que cada candidato ocupa en una lista es fundamental a la hora de pensar en el modo en que se conformarán las Cámaras, dado que por el sistema de distribución de bancas que existe en nuestro país, las posibilidades de ingresar a ocupar efectivamente el cargo al cual se aspira es sensiblemente menor cuanto más abajo se está en la lista. Por último, concluye que la inclusión de mujeres encabezando las listas es una clara muestra de una verdadera intención de que esas mujeres efectivamente se conviertan en legisladoras.

Para cerrar, cabe recordar que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a través subsecretaría de Políticas de Género, actualizó los datos del Indicador de Participación de las Mujeres (IPM) a partir de los resultados de las últimas elecciones en la provincia de Santa Fe. De este modo, se comparó el registro actual del IPM en las cámaras de Diputados y Senadores, los municipios y las comunas, con el que quedará conformado a partir del 10 de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades.



LOS NÚMEROS

<< Cargos ejecutivos: se observó que aunque a nivel de conducción de ejecutivos locales la participación de las mujeres sigue siendo baja, se evidencia un crecimiento. El IPM pasará del actual 9.9% al 13%. El aporte para este aumento significativo se da particularmente a nivel comunal, donde a partir del 10 de diciembre, el IPM pasará del 6.7% al 12%, es decir, de 27 jefas comunales a 37.



<< Concejos municipales: los resultados del IPM en los cuerpos legislativos de las ciudades más importantes de la provincia evidencian las limitaciones que aún encuentran las mujeres para lograr la participación igualitaria en espacios de poder y/o decisión. Solo en la ciudad de Rosario, el indicador mostrará 46.42% pasado el 10 de diciembre, en Reconquista crecerá del 20 al 30%, en Santa Fe y Venado Tuerto se mantendrá en 29.41% y 30% respectivamente, y en Rafaela descenderá del 40 al 30%.



<< Cámara de diputados: a partir de la asunción de las nuevas legisladoras, el IPM estará por encima de lo obligado a los partidos políticos por la Ley N°10.802 de cuotas/cupo (30% mujeres mínimo de mujeres en las listas). De este modo pasará del 36% al 46%, es decir, de 18 a 23 diputadas.



<< Cámara de senadores: sigue siendo el ámbito donde se expresa la exclusión casi total para las mujeres. El IPM seguirá siendo de 5.2% pasado el 10 de diciembre, lo que se traduce en una sola mujer en un total de 19 cargos.