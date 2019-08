Panorama Político Nacionales 09 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FISCALES ULTRA

GASOLEROS

El célebre sistema "todo a pulmón" que se impone cuando no hay plata parece imponerse en esta campaña electoral y en especial con los fiscales de los distintos frentes electorales para este domingo. Algo así como si "nos querés entonces ayudanos de onda" para controlar la lista de los votantes de las mesas y en particular, como sucede en los comicios nacionales, reponer las boletas en los distintos "cuartos oscuros". Porque siempre faltan boletas de uno y otro, como así también se denuncian el robo de las mismas. Encima desde los comandos de los partidos políticos no enviaron tantas boletas por la ciudad como en otras elecciones, donde se inundaban los buzones de las casas con las papeletas para introducir en el sobre y luego en la urna.

Todo es, por tanto, gasolero o como se acostumbra a decir de un tiempo a esta parte, low cost. A tal punto que el PJ rafaelino, que tiene el mejor equipo de fiscales de hace 30 años para acá, no tiene un peso para pagar el catering de los fiscales en este domingo. Entonces se recurrió al Plan B, que consiste en convocar a menos fiscales para después de las 16 hs. para que básicamente controlen el escrutinio de cada urna y el envío de los telegramas. "No habrá un fiscal por mesa como en los mejores tiempos, habrá fiscales generales por escuela que se encargarán de administrar las boletas y reponer cuando sea necesario, pero esta vez todo es más austero", reconoció una fuerte partidaria ante la consulta.

Por último, decir que en Rafaela habrá dos polos para el post elecciones. Por un lado la sede del PJ de bulevar Lehmann y quizás la esquina de Almafuerte y 25 de Mayo, sede del macrismo de Juntos por el Cambio, aunque no se descarta que la acción se traslade al céntrico Comité Radical.



MENOS DINERO

PARA LAS PASO

La miseria no sólo se cobró como víctima al catering sino también a la publicidad electoral. Prácticamente no hay cartelería en la vía pública de los precandidatos a presidente o a diputados nacionales en Rafaela ni en muchas otras ciudades. Tampoco hubo demasiado para los medios de comunicación tradicionales de alcance regional sino que más bien los recursos se concentraron en las cadenas de alcance nacional. También es cierto que hubo spots para los medios audiovisuales -radios y tele- pagados por todos los contribuyentes argentinos a través del ENACOM.

Lógicamente, redes sociales tal como imponen los tiempos actuales. Quizás los presupuestos guardaron algunas monedas para la campaña que puede ser decisiva: las generales del 27 de octubre.

Además, los gastos logísticos insumen una buena moneda, o muchas. Hoteles, traslados -con el precio de los combustibles!- más almuerzos y cenas constituyen un dolor de cabeza constante para todo tesorero de campaña.



DIPUTADOS

NACIONALES

Hoy comienza la veda electoral para las elecciones. Es el momento de los votantes para pensar el voto y decidir a qué candidato apoyar en caso de que todavía este envuelto en la indecisión. No hay mucho sobre qué pensar porque las plataformas antiguas impresas para leer detenidamente ya no existen. Hay que tomar "la decisión" en base al moderno modelo de "creer o reventar".

Y este domingo en la provincia de Santa Fe, por ende en Rafaela, se vota con boleta sabanita (¿o funda de almohada?) de apenas dos cuerpos: el de presidente y el de diputados nacionales. En Buenos Aires, en cambio, son las auténticas e históricas boletas sábanas porque se eligen gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y la mar en coche.

Por tanto, en el cuarto oscuro para las PASO de pasado mañana vamos a encontrar boletas de diez candidatos a presidente. Si las encuestas tienen razón, cinco de los postulantes no reunirían los votos suficientes para avanzar hasta el próximo casillero. Así que clasificarían para las generales Mauricio Macri, los Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño y José Luis Espert.

Todo se complica en la categoría de diputados nacionales: ¡hay 26 listas! Suerte, será una suerte de búsqueda del tesoro. Pero no se demore en el cuarto oscuro que siempre habrá alguien en la fila.



PEROTTI, AUTOR

INTELECTUAL

El gobernador electo de Santa Fe, el rafaelino Omar Perotti, fue el silencioso gran ganador del cierre de la fórmula del Frente de Todos en Rosario, el miércoles. Fue el anfitrión de ese gran acto pero también el autor intelectual del acta compromiso firmado por cerca de 20 gobernadores actuales y electos con Alberto Fernández. Así lo reconoció el mismísimo precandidato presidencial al final del multitudinaria convocatoria en el Monumento a la Bandera, cuando recordó que a la tarde había firmado el acuerdo en la Facultad de Derecho por una idea de Perotti.

Cuando el porteño más federal, tal como se presenta Alberto, hizo uso de la palabra, el rafaelino ocupó el centro del escenario junto a Cristina Fernández de Kirchner, una foto que fue saltando de celular en celular de los rafaelinos en esa disputa que no es nueva para calificar al todavía senador nacional como kirchnerista. Será una discusión que dará más tela para cortar.

El cierre con música de Fito Páez y el Monumento a la Bandera bajo iluminación celeste le dio un tono épico a ese masivo acto, que dejó fotos impactantes desde el atardecer, con paisajes del río Paraná para un retrato.

Ayer, en tanto, la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas se refirió al cierre de campaña de la fórmula Fernández-Fernández que se dio en Rosario al señalar que "fue un acto muy conmovedor y muy fuerte, no solamente el marco del Monumento a la Bandera sino ver esa enorme cantidad de gente" y manifestó que están trabajando para ampliar el caudal de votos, “estamos haciendo un enorme esfuerzo para persuadir a todos aquellos votantes independientes, aquellos que votaron al socialismo, y generar para todos una expectativa para el futuro gobierno".

En diálogo con Andrés Lerner en Salvemos Kamchatka por FM La Patriada, dijo: "Omar (Perotti) consideró que era interesante convocar a los gobernadores que están en ejercicio, a los electos y a los candidatos a firmar este convenio donde cada provincia marcó los ejes que cree que son importantes". Así, coincidió con Alberto Fernández sobre la autoría intelectual del rafaelino de la firma del acta compromiso.