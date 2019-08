Atlético disputa el último amistoso en San Francisco Deportes 09 de agosto de 2019 Redacción Por El partido ante Sportivo Belgrano está anunciado para las 10:30. La Crema tiene algunas bajas por lesión.

La Crema cierra una larga pretemporada. El equipo dirigido por Walter Otta estará visitando hoy a Sportivo Belgrano de San Francisco en el último partido amistoso, para luego quedar enfocado en el debut del sábado 17 de agosto en Adrogué por la Primera Nacional.

El compromiso ante el representativo que milita en el Federal A, con el que ya se midiera hace algunos días en el predio del autódromo cuando empataron los titulares 0 a 0 y cayeron los suplentes 1 a 0, se iniciará a las 10.30 en el estadio Oscar Boero. Serán 80 minutos, mientras que posteriormente será el turno de los alternativos, que jugarán 70 minutos. No se permitirá el acceso al público.

La semana para Atlético se va cerrando con dos bajas confirmadas, inclusive que no podrán ser tenidos en cuenta de cara al debut. El arquero Gastón Pezzini presenta un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha y por un mes no estará disponible, con lo cual Matías Tagliamonte será la alternativa para Nereo Fernández. El otro futbolista con el que Otta no podrá contar es Junior Mendieta, con una distensión muscular en el isquio de la pierna derecha.

Respecto al amistoso de hoy también estarán preservados Sergio Rodriguez, con un leve esguince de rodilla derecha, lo mismo que Alan Bonansea y Mauro Marconato (fatigas musculares). En los tres casos es por precaución, pensando en el estreno ante Brown de Adrogué.



LOS EQUIPOS

Los titulares de Atlético saldrán a cancha con Nereo Fernández; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Alexis Niz e Ignacio Liporace; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Renso Pérez y Joaquín Quinteros; Ijiel Protti y Leonardo Acosta.

En el duelo de los alternativos tendrá minutos Denis Stracqualursi. La formación será con Matías Tagliamonte; Franco Gómez, Franco Baudracco, Gabriel Gramaglia y Nahuel Speck; Enzo Copetti, Reinaldo Alderete, Román Cappelletti y Angelo Martino; Denis Stracqualursi y Matías Godoy.