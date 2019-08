El 80% de los afiliados eligió a Silvia De Longhi

La actual secretaria general del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sede Rafaela, Silvia De Longhi, tuvo un fuerte respaldo por parte de los afiliados en las elecciones que se llevaron a cabo el pasado miércoles en todo el territorio Argentino. Recordemos que se celebraron las elecciones de ATE en todo el país para elegir autoridades para el Consejo Directivo Nacional, Consejos Directivos Provinciales y Seccionales.

De esta manera, De Longhi seguirá 4 años más al frente de la seccional de nuestra ciudad, donde trabajará de manera conjunta con Jorge Hoffmann, otro candidato de la lista Verde y Blanca que se impuso de manera sólida en nuestra provincia.

En tanto, no corrió la misma suerte a nivel nacional, donde Jorge Cachorro Godoy, el candidato de la lista Verde, fue reelecto y seguirá en su cargo.



"SEGUIR TRABAJANDO

POR EL AFILIADO"

En nuestra ciudad votaron 800 afiliados, de los 1100 que tiene el gremio en Rafaela y la zona. De esa cantidad, el 80% de los votos fueron para Silvia De Longhi, que de esta manera sostiene su puesto al frente del gremio. Recordemos que De Longhi no tuvo competencia y fue la única lista en esta sede. "Fue con mucha tranquilidad, con mucha cantidad de afiliados que participaron, por lo que la deja a uno tranquila", expresó la secretaria gremial y agregó que "tenemos que seguir pensando en los beneficios para nuestros afiliados, seguir en la lucha gremial por todo lo que el gobierno no responde y acá vamos a estar 4 años respondiendo a la necesidad del afiliado", expresó.

En cuanto a los avances que el gremio viene teniendo, dijo que "nosotros en la ciudad de Rafaela contamos con una gran cantidad de beneficios. En cuanto a los pedidos de los afiliados, van de la mano con la situación económica que atraviesa el país. Nosotros tenemos una mutual donde se venden electrodomésticos, se dan ayudas económicas y tratamos sobre eso ayudar porque muchos están muy mal con los sueldos que tenemos hoy", comentó y agregó que "además, contamos con emergencias médicas que cubre la cuota gremial que ellos pagan y tener un médico a domicilio cuando se está enfermo es muy importante. Por lo que tenemos múltiples beneficios", dijo De Longhi.

Vale mencionar que de todos los votantes de nuestra ciudad y la zona, el 80% también votó a los representantes de la lista Verde y Blanca, mientras que el otro 20% lo hizo buscando representación en la lista Verde. "A nivel nacional nuestra lista no tuvo éxito, pero a nivel provincial y local pudimos ganar", finalizó la representante gremial.



AVASALLANTE TRIUNFO DE LA LISTA

VERDE Y BLANCA EN SANTA FE

La Lista Verde y Blanca que encabezó Jorge Hoffmann en Santa Fe obtuvo el 87% de los votos escrutados, faltando aún el escrutinio de las mesas de la Seccional Rosario. En tanto, la Lista Verde Bordó cosechó el 8% y la Multicolor el 2%.

Cabe destacar que la Verde y Blanca triunfó en las Seccionales Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, San Javier y Vera.

Es válido recordar que la Verde y Blanca denunció que la Junta Electoral Nacional incorporó a 1598 personas de la Seccional Rosario que no estaban en condiciones legales ni estatutarias de sufragar.



"CACHORRO" A NIVEL NACIONAL

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, fue reelegido en el cargo por cuatro años más. La fórmula encabezada por Godoy y Rodolfo Aguiar, por la Lista Verde Anusate, se impuso en 19 provincias: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Entre Ríos.

En tanto, la Lista Verde y Blanca, consiguió victorias en Corrientes, Santa Fe, Capital Federal y Neuquén; mientras que en La Rioja aún continuaba hoy el recuento de votos.

En tanto, a nivel nacional, la Lista Verde y Blanca encabezada por Daniel “Tanito” Catalano, denunció graves irregularidades en diferentes provincias que ameritaron una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

En declaraciones formuladas a Télam, Godoy agradeció “a todos los afiliados que se concurrieron a votar porque gracias a ellos nuestro espacio se fortalece a nivel nacional, habiendo ganado en casi la totalidad de la provincias”.

Luego, Godoy expresó que “al gobierno que gane en las elecciones de octubre le vamos a exigir la reincorporación de todos los trabajadores despedidos”. En tanto, el secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires, Oscar “Colo” de Isasi, también se impuso en las urnas por un 70%.