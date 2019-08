Hamilton no piensa en su retiro de la Fórmula 1 Deportes 09 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Pese a que muchos se empeñan en decir cada año que Lewis Hamilton podría cerrar la puerta de la Fórmula 1 y de su carrera deportiva, el piloto de Mercedes ha confirmado que en sus planes no existe la idea de retirarse, más bien todo lo contrario. Y no es para menos, ya que está rompiendo todos los récords habidos y por haber.

Tras la victoria de Hamilton en Hungría, el inglés llega al paréntesis de verano con 62 puntos de diferencia respecto al segundo clasificado en el campeonato, su compañero de equipo Valtteri Bottas, por lo que se puede afirmar que tiene su sexto título bastante encarrilado cuando restan disputarse los últimos nueve Grandes Premios de 2019.

Las palabras del británico tras el Gran Premio de Hungría pusieron claridad sobre su futuro: "Les estaba diciendo a mis muchachos hace poco que aquí obtuvimos nuestra primera victoria juntos en 2013 y que hemos ido creciendo para ser cada vez más fuertes. La mayoría de las personas siguen siendo las mismas que estaban aquí cuando me uní y este largo viaje que hemos recorrido juntos ha sido notable. Creo que en este momento estoy emocionado de ver qué más podríamos hacer juntos en el futuro".

Hamilton obtuvo su quinto título mundial en la temporada pasada, igualando la marca del argentino Juan Manuel Fangio, por lo que en caso de sumar este año un sexto campeonato se ubicaría a solamente uno de Michael Schumacher.