Giovani Lo Celso ya es refuerzo del Tottenham

El Betis de España y el Tottenham de Inglaterra anunciaron la cesión del argentino Giovani Lo Celso al club británico por una temporada con opción de compra, mientras que el delantero Paulo Dybala no jugará en la entidad londinense.

"El acuerdo incluye una opción de compra mediante la cual la entidad londinense podrá hacerse con los servicios del mediapunta bético en propiedad", afirmó el club español.

Ninguno de los dos clubes dio cifras de la operación, pero según la edición en línea del diario Marca "el Betis ingresará entre 16 y 20 millones de euros por su cesión (dependiendo de diversas variables) hasta junio de 2020".

"El Tottenham tendrá una opción de compra por el 80% del pase de Lo Celso, a cambio de 41 millones más. Esta será obligatoria si se mete en Champions y si no, voluntaria. El otro 20% lo abonarían los ingleses en cuotas y dependiendo de diferentes objetivos", añadió el diario español.

El internacional argentino, de 23 años, abandona así el Betis, un año después de su llegada al club andaluz cedido por el París Saint-Germain.

En la última temporada, Lo Celso marcó 16 goles y dio 6 asistencias en 45 partidos con el Betis.

Formado en Rosario Central, fue adquirido por el club francés en 2016, aunque su llegada se produjo en enero de 2017.

Un año y medio después fue cedido al Betis, que en abril pasado ejerció la opción de compra de 22 millones de euros que tenía sobre el argentino, firmando hasta 2023.

Internacional con la selección argentina, Lo Celso disputó la última Copa América, así como el Mundial de Rusia en 2018. El centrocampista ofensivo argentino también participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 vistiendo la casaca "albiceleste".



PAULO DYBALA

Por su lado, la Juventus decidió no vender a Paulo Dybala, pretendido por el Tottenham, aunque no se descarta que en caso de llegar una oferta de otro club europeo antes de fines de mes sea transferido.

La gestión entre clubes estaba acordada, en torno a un traspaso de 70 millones de euros, pero los representantes del cordobés no lograron ponerse de acuerdo por el contrato del atacante.

Con este escenario y teniendo como parámetro que el libro de pases en Inglaterra cerraba a las 13:00 de la víspera, el club de Turín decidió no transferirlo.

Juventus pretendía 80 millones de la moneda continental, pero había aceptado desprenderse de él por un precio menor, aunque la falta de entendimiento por el contrato del jugador tiró todo por la borda. .

El cordobés percibe un salario muy alto en la "Vecchia Signora" y sumado a que tiene un conflicto con su ex agente por los derechos de imagen, eso le dificultó las negociaciones con el Tottenham y con el Manchester United.



LUKAKU A INTER

El delantero Romelu Lukaku, del Manchester United, firmó un contrato de cinco años con el Inter de Milán, anunció la entidad italiana.

El futbolista belga de 26 años firmó "hasta el 30 de junio de 2024", indicó el Inter, sin comentar el costo del traspaso del jugador, cifrado por la prensa italiana en 65 millones de euros más 10 millones en concepto de primas y bonificaciones.

Lukaku, que también era pretendido por la Juventus, aseguró que "el Inter es el único club al que quería ir porque el Inter no está al alcance de cualquiera y estoy aquí para devolver a los nerazzurri a lo más alto de la clasificación".

Lukaku, siempre a nivel de trascendido, percibiría un salario de nueve millones de euros por temporada.