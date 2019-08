Un SUV más accesible para la familia

Luego de la presentación del SUV Ford Territory tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia de prensa con Gabriel López, presidente Ford Argentina, donde conversamos sobre el nuevo modelo que llegará desde China a Brasil y a la Argentina el año próximo, el proyecto Cyclon de Ford y Volkswagen y su visión del mercado para los próximos meses. Consultado sobre cuando más precisamente será el lanzamiento del Territory y si en un futuro podría fabricarse en Argentina contestó: «El lanzamiento va a ocurrir en el 2020, pero estamos trabajando para tener más detalles pronto. Respecto a la posibilidad de fabricación del Territory en Argentina, nuestro plan es importarlo de China y obviamente como decimos siempre evaluaremos distintos planes de producirlo localmente, pero el plan inicial es traerlo de China«.

En cuanto a motorizaciones y versiones apuntó que ya tienen un panorama preliminar pero que hoy no están en condiciones de comunicarlo por una cantidad de aspectos regulatorios en los que se encuentran trabajando y que tienen que ver con la homologación.

Respecto al segmento donde se ubicará y cuáles serán los competidores respondió: «Conceptualmente se ubicará por sobre la Ecosport y por debajo de Kuga, la superposición de los productos dependen de los niveles de equipamiento y de las motorizaciones, así que cuando estemos más cerca del lanzamiento y comuniquemos los precios van a tener una idea del posicionamiento«. En relación a los competidores destacó: «Con Territory queremos tener un SUV accesible para la familia argentina, es lo que estamos intentando hacer, un vehículo que ofrezca buen espacio interior y buen espacio de equipaje que va a permitir transportar a la familia con total comodidad en largos viajes. Estamos pensando en el vehículo sin pensar en un competidor«.

En relación a que es un vehículo fabricado en China y que hay un preconcepto de los vehículos fabricados en ese país que no tienen buena reputación en seguridad o que tienen una calidad inferior, dejó bien en claro que la seguridad es un pilar para Ford y que no se va a ceder en este apartado, sea cual sea el origen y van a ofrecer el mejor grado de seguridad posible. Por otro lado el directivo recalcó: «Nosotros hace 15 años tenemos presencia industrial en China fabricando con nuestros socios, tenemos un joint venture con JMC que produce Territory, tenemos un acuerdo con Changan que produce Focus y Mondeo y a través de este tiempo nos focalizamos en producir la misma calidad en China y en el mundo» y agregó «Cuando miramos la evolución de los automóviles chinos vemos que la calidad y el finishing ha mejorado en una manera gigantesca en un lapso de tiempo más corto que las marcas coreanas y lo que le llevó a los japoneses hacerlo» y subrayó «El vehículo es un Ford, no importa donde sea fabricado, pasó lo mismo cuando los autos comenzaron a venir de Brasil .y el público hacía la misma pregunta o cuando comenzaron a venir de México. En China el mercado es más demandante, y lo vimos con el Lincoln que el inicio fue duro, la visión de calidad de los chinos es muy demandante con los finishing; un ejemplo es el vano-motor que quieren que esté pintado del mismo color que el exterior».

Si bien el vehículo llegará de China y pagará un 35% de extrazona que se le incrementará al valor del auto, desde la marca no lo ven como un problema porque el resto de las alternativas competidoras en general pagan ese mismo impuesto, además creen que serán beneficiados por la economía de escala de producción y que la mirada sobre el precio debe hacerse de manera relativa en cuanto a equipamiento y no absoluta.

También hubo tiempo para conversar sobre el avance del Proyecto Cyclone, la alianza entre la marca del óvalo y Volkswagen para desarrollar y producir camionetas comerciales y pick-up medianas y el desarrollo de tecnologías para vehículos eléctricos y autónomos. «Desde que comenzamos a conversar con Volkswagen realizamos muchos progresos», comentó López, «anunciamos que Volkswagen va a invertir en ARGO, la compañía que creamos con entrepreneurs para desarrollar elemento de inteligencia artificial que necesita el vehículo autónomo para funcionar y esto es importante no solo desde el punto de vista que le da a Argo la escala que no hubiera tenido haciéndolo nosotros solamente; sino que además enriquecerá el producto final».

«Otro tema importante», explicó el presidente de Ford Argentina, «es el de los eléctricos; compartiremos la plataforma que Volkswagen está desarrollando que nos dará más velocidad en llegar al mercado, y esto no tiene que ver con los 11 billones de dólares que ya anunciamos para desarrollar nosotros vehículos eléctricos».

En lo que respecta a la Pick Up el directivo aclaró que se encuentran en una fase más avanzada que el auto eléctrico y que ya tienen un acuerdo para diseñar y fabricar la segunda generación de Amarok estando ahora en la fase de trabajo para definir en cuáles de las cinco plantas que posee Ford en el mundo lo harán (dos en Tailandia, EE. UU., Argentina y Sudáfrica). «Ford tiene una estructura de desarrollo de programa que cubre una cantidad enorme de pasos que están definidos en el tiempo» afirmó el representante de Ford, «El programa todavía no llegó a la fase de aprobación estando hoy en pre-proyecto, estamos haciendo la ingeniería y resolviendo una cantidad de aspectos que tienen que ver con el diseño de la camioneta. Además las inversiones todavía no están aprobadas; esto va a ocurrir en los próximos meses siendo estas las cosas que faltan resolver teniendo que ver con la aprobación del producto en sí mismo, de modo de luego liberar las inversiones para comenzar a formalizar esa planta que va a fabricar las Pick Ups. Nosotros en principio vamos a seguir vendiendo la camioneta Ford en los mismo mercados que tenemos hoy, falta que Volkswagen defina dónde va a vender las camionetas y en consecuencia esto trae aparejada la decisión de donde fabricarla«.

Por último se lo consultó sobre su visión del mercado de automóviles en Argentina de acá a fin de año y en el 2020: «Fuera del tema eleccionario que crea un condimento adicional, esta medida reciente del programa de subsidios de precios para la industria automotriz que se realizó en Junio y Julio y que continúa en agosto nos dio un empujón para aumentar el volumen de ventas de la industria y llegar a las 450.000 unidades. Tenemos dudas respecto a octubre en adelante, pero tenemos un par de escenarios que son hipótesis para intentar pensar en una industria el año próximo de 520.000 vehículos. Pensamos que el mercado se va a ir recuperando con una velocidad moderada aunque que conversando con analista del sector y fuera de él piensan que la economía pueda tener un rebote más agresivo después de fin de año, pensando en un crecimiento de la demanda importante«, finalizó López.