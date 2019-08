Ducati intentará parar el dominio de Márquez

Tras ganar en las últimas tres ediciones, las Ducati tendrán que demostrar este fin de semana en Austria que son capaces de batir al español Marc Márquez y su Honda para conservar una pequeña esperanza de derrotarlo en el Mundial.

Andrea Dovizioso, ganador en el circuito de Spielberg en 2017, está a 63 puntos de distancia de Márquez, vencedor de las dos últimas carreras, cuando quedan nueve pruebas en el calendario.

Ducati también se impuso en la temporada anterior, entonces con el español Jorge Lorenzo con la moto italiana. El mallorquín hoy es piloto de Honda y compañero de Márquez, pero está transitoriamente alejado de la acción como consecuencia de haber sido operado de una fractura.

"El Red Bull Ring es una muy buena pista para nosotros y los resultados conseguidos estos últimos años lo demuestran. Pero siempre digo que cada carrera es específica y el año pasado Márquez terminó delante de mí y estoy seguro de que este año será igual de competitivo", aseguró Dovizioso.

Las máquinas de Borgo Panigale no están, sin embargo, muy lejos de Honda, ya que Dovizioso fue segundo y Jack Miller tercero el pasado domingo en República Checa, pero demostraron que sufren una falta de agilidad en las curvas que su velocidad punta no alcanza a compensar.

Sin embargo, el circuito austríaco, de 4,3 km de longitud, es rápido y podrían batir el récord de velocidad punta (316,5 km/h) que les pertenece desde la temporada 2017.

De su lado, Márquez expresó que el trazado de los Alpes austríacos "exige también mucho frenado", uno de los puntos fuertes de su Honda.

Este fin de semana volverá a estar acompañado por el alemán Stefan Bradl, ya que Lorenzo sigue recuperándose de sus lesiones sufridas en el mes de junio en el circuito holandés de Assen.

En principio debería volver a los circuitos a fines de agosto en el circuito inglés de Silverstone, pero es objeto de muchos rumores. El último hasta el momento habla de un regreso a Ducati, luego de que Jack Miller confió que empezaba a creer que no renovaría su contrato con Ducati en la campaña 2020.

Segundo en dos ocasiones (2017 y 2018), Márquez nunca ha ganado en el nuevo trazado austríaco, que volvió al calendario en 2016. Si logra hacerlo, será también la primera victoria de Honda en el Red Bull Ring.