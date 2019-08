Federico Angelini: "volver al pasado sería una catástrofe" Locales 09 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El candidato a diputado nacional de Santa Fe por Juntos por el Cambio, Federico Angelini, destacó la relevancia de las próximas elecciones PASO del 11 de agosto, porque en ellas, dijo, “se comenzará a definir el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos”. “Es muy importante que en Argentina y fundamentalmente en Santa Fe no volvamos al pasado porque eso sería una catástrofe para el país y en particular para esta provincia”, advirtió Angelini.

“En estas elecciones vamos a decidir si queremos un modelo de país que sea socio de la Venezuela de Chávez y Maduro, que haga pactos de impunidad con Irán; si queremos volver a tener un gobierno teñido de corrupción, que nos mienta constantemente y dilapide las reservas del Banco Central y todos los recursos energéticos, o si queremos avanzar sobre una economía sana, por el mismo camino que transitaron las naciones a las que les ha ido bien promoviendo la exportación y la inversión”, sostuvo.

El referente santafesino recalcó que durante el gobierno de Mauricio Macri “se han cometido errores”, pero apuntó que, “a diferencia del Kirchnerismo, hoy los reconocemos” y remarcó que “estamos convencidos de que hemos comenzado a construir las bases para lograr una economía sólida, reestableciendo la energía, las reservas, las estadísticas y volviendo a ser confiables para el mundo, luchando contra la corrupción y promoviendo la transparencia”.



CON GARAVANO

“Acompañamos al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, con quien venimos trabajando desde el comienzo de la gestión para colaborar en tener una Justicia más moderna, rápida, eficiente y a la altura de los desafíos del combate del crimen organizado y la inseguridad, que son los temas que tanto nos preocupan a los argentinos, pero mucho más aún a los santafesinos”, aseguró el intendente y dirigente de Juntos por el Cambio, José Corral. El funcionario nacional visitó las ciudades de Santa Fe y Rosario para acompañar a los candidatos a diputados nacionales, propuesta que encabezan Federico Angelini y Ximena García.

Sobre la Justicia, Garavano defendió el “cambio muy profundo” que se ha viene llevando adelante para que sea “más abierta y transparente. Queremos que los casos se resuelvan más rápido”, aseguró. Y no evitó la crítica para con el saldo que dejó el kirhcnerismo con sus políticas referidas al reordenamiento del Poder Judicial. “Ellos sólo tuvieron una política de ataque a los tribunales, de poner en crisis la independencia judicial y de generar mucha impunidad con temas de corrupción y narcotráfico. La gente no va aceptar estos retrocesos”, reflexionó.