Rosúa insiste en que su boleta es válida

Martín Rosúa, candidato a diputado por Juntos por el Cambio, en un sector diferente al oficialista, insistió ayer en que su boleta junto a la presidencial es válida.

"No podemos soslayar, la actitud extremadamente mezquina, repleta de acusaciones falsas, de publicidad engañosa, desviando una energía que se requiere para disputar voto a voto un comicio de absoluta paridad, de quienes en las últimas horas han optado por atacarnos en lugar de defender el cambio que dicen respaldar", sostuvo y reiteró que no podrán su boleta en los cuartos oscuros. Aunque indicó que "esto no quita que adherentes, militantes y ciudadanos que así nos lo soliciten, no puedan concurrir con nuestra boleta más la boleta presidencial a votar a ambas categorías".

"Esa boleta está oficializada, es válida y allí radica la principal mentira de quienes solo han demostrado a lo largo de esta campaña que quieren excluir, restar apoyos y ahora buscan excusas de lo que pareciera ser un resultado adverso", sentenció y destacó que su sector hace "responsables a José Corral y a Federico Angelini del daño que este accionar provoque a la performance de Mauricio Macri en nuestra provincia".