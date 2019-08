Gran día para el remo

BUENOS AIRES, 9 (NA) - Argentina se quedó ayer con tres medallas, dos doradas y una de bronce, en pruebas de remo que se llevaron a cabo en el marco de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En primera instancia, la dupla compuesta por Cristian Rosso y Rodrigo Murillo marcó un registro de 6 minutos, 25 segundos y 16/100 en la prueba doble par, en la que Cuba y Brasil completaron el podio. Los isleños Boris Guerra y Adrián Oquendo se colocaron a 2 segundos y 27/100 y los brasileños Lucas Verthein y Uncas Batista, a 4 segundos y 56/100.

Por su parte, la segunda presea dorada llegó en la prueba de cuatro remos en la rama masculina. En la misma, Axel Haack, Agustín Díaz, Francisco Esteras e Iván Carino registraron un registro de 6 minutos, 7 segundos y 02/100, colocándose por delante de Cuba y Brasil, que completaron el podio.

Emocionado y al borde de las lágrimas, Díaz dijo a TyC Sports: "No hay palabras para describir esta felicidad. Cuando cruzamos la meta, sentí una bomba de emociones. No tengo palabras para describirlo". Los remeros Eduardo González, Carlos Ajete, Reidy Cardona y Jesús Rodríguez se quedaron con la plata al ubicarse a 2 segundos y 51/100, al tiempo que los brasileños Willian Giaretton, Fabio Moreira, Alef Fontura y Gabriel Campos quedaron a 3 segundos 65 milésimas.

En tanto, Argentina obtuvo una medalla de bronce en el doble par de remos cortos en mujeres, en una prueba que fue ganada por Cuba y en la que Estados Unidos quedó tercero. Oriana Ruiz y Milka Kraljev se colocaron a 8 segundos y 11/100 de las isleñas Aimee Hernández y Yariulvis Cobas, vencedoras con un registro de 7 minutos, 10 segundos y 74/100. Las estadounidenses Julia Lonchar y Margaret Fellows se alzaron con la plata ya que quedaron a 1 segundo y 98/100.



LA PEQUE PERDIO EN SEMIS

La bonaerense Paula Pareto, campeona olímpica, cayó ayer en semifinales de la prueba de judo en la categoría -48 kilos de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y no pudo pelear por la medalla de bronce, para evitar el agravamiento de una lesión en el hombro. Pareto, que se subió a lo más alto del podio en los Olímpicos de Río 2016, superó a la brasileña Larissa Farías en su debut en la competencia y luego perdió ante la cubana Vanessa Godínez, quien se impuso por Golden Score por tres penalizaciones de la argentina.

La judoca bonaerense debía enfrentar entonces el encuentro por la medalla de bronce frente a la mexicana Edna Carrillo, pero minutos antes del combate se dio de baja.