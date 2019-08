Un triunfo con tristeza Deportes 09 de agosto de 2019 Redacción Por PANAMERICANOS

FOTO NA DESGARRADOR./ Pese al ánimo por el piso, las Gigantes ganaron el partido.

Luego de la gran decepción del miércoles, las Gigantes salieron a la cancha para cumplir con su partido ante Islas Vírgenes y se impusieron por 73-59, en un rendimiento muy meritorio del equipo dirigido por Leo Costa por la tercera fecha del básquet femenino de los Juegos Panamericanos de Lima. Argentina cerrará hoy su participación cuando juegue por el quinto puesto a partir de las 15.30 (hora argentina).

Victoria Llorente con 19 puntos y 8 rebotes; Andrea Boquete: 16 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, y la rafaelina Melisa Gretter con 8 puntos, 5 asistencias y 3 recuperos, fueron a nivel individual las más destacadas.

"En un momento pensamos en no presentarnos a jugar con Islas Vírgenes, pero era por calentura… Somos conscientes de que tenemos que seguir representando a la Argentina", deslizó en una rueda de prensa Melisa, capitana del equipo.

"Todavía no lo podemos creer. Pero bueno, acá estamos, peleando, no queda otra. Fue llorar todo el día de ayer, no dormir a la noche, levantarnos, llegar acá y seguir llorando en la charla", expresó con dolor Débora González, otra de las integrantes.

A pesar del triunfo, las protagonistas se retiraron del predio con lágrimas en los ojos. Se consolaban mutuamente. Todavía sentían el dolor que provocó la insólita falla que concluyó con el walkover a favor del combinado cafetero. "Los errores sirven para seguir aprendiendo. Vamos a seguir luchando para que el básquet femenino siga creciendo, porque demostramos en los últimos torneos que estamos a la altura", deslizó Gretter, una de las más fuertes del plantel.

Y agregó: "De las diferencias que hay entre el básquet masculino y el femenino prefiero no hablar. Quiero tener la cabeza puesta acá, porque para nosotras todavía no terminaron los Juegos Panamericanos".