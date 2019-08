“Down para arriba”, motor de acción para trabajar en la discapacidad

La Municipalidad de Rafaela, en conjunto con la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado, presentó ayer en el Cine Belgrano la película “Down para arriba”, con la participación de su director Gustavo Garzón. Fue un evento muy emotivo que se suma a otras acciones para concientizar y sensibilizar sobre la discapacidad. El documental pone en valor el trabajo de las personas con Síndrome de Down y muestra cómo disfrutan expresando lo que sienten y quieren a través del arte.

Sobre la realización, Garzón dijo que: “Para mí es algo muy especial porque me vinculo más como padre que como artista. En verdad es más el rol de padre que hice en la película y me reconforta mucho porque es la manera de cerrar un círculo, de sentir que di mucho y que estoy empezando a recibir algo de lo que dí”.

“Es increíble lo que ocurre con esta película en todo el país. Yo ni lo pensaba, ni lo esperaba, ni se me hubiese ocurrido. Pensé que hacía la película, como todas las películas independientes del cine argentino que no las veía nadie, estaba una semana en cartel y listo”, dijo Garzón.

El actor y director expresó que: “Una amiga me la pidió para darla en su ciudad, Chivilcoy, y así empecé a viajar con la película y encontré un espacio muy agradable para mí en esta tarea de vincularme con la gente relacionada con todo tipo de discapacidad que es una población a la que yo pertenezco como padre y de la que siempre había estado un poco aislado porque nunca me había acercado a instituciones, ni grupos lo había vivido un poco en soledad al asunto”.



LA PELÍCULA

Garzón manifestó que: “La película tiene una mirada muy positiva, muy festiva, muy alegre respecto a lo que son las personas con síndrome de Down. Simplemente hay que verlos, la película la hacen ellos yo solo puse la cámara y lo que hacen es maravilloso, consiguen las risas, la emoción. Muchas veces me quedo a las proyecciones porque me gusta ver la reacción de la gente y se arma un encuentro muy interesante entre quienes están relacionados con la discapacidad. Nos hace bien vincularnos y compartir este arte”

Con respecto al compromiso y la sensibilidad del Estado para lograr la integración del discapacitado, destacó que: “Si no fuera por ellos (la Municipalidad y la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado) yo no estaría acá. Todo depende de la voluntad, la garra, las ganas y el compromiso que tengan porque básicamente no ocurren las cosas. Ellos decidieron traer la película y traerme a mí. Cada cual puso lo suyo para que esto ocurra y tiene que ver con áreas del Estado que apoyan y se sensibilizan con la cuestión, con las comisiones de discapacidad dentro del Municipio, de las intendencias y encontrar sensibilidad con este tema es algo muy agradable”.

Garzón tuvo tiempo para elogiar a nuestra ciudad y el Festival de Teatro: “Rafaela es una ciudad muy importante para los actores porque tiene el Festival de Teatro más importante del país que tiene enorme jerarquía”.



NOCHE MÁGICA

La presidenta de la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado, Rossana Pellegrini, expresó que: “Para nosotros es una noche mágica estar compartiendo con Gustavo este documental titulado: “Down para arriba”.

“Lo organizamos en forma conjunta con la Secretaría de Desarrollo Social y, como siempre, visibilizamos la temática de la discapacidad viéndola desde donde se puede lograr una mayor inserción y para eso nada mejor que Gustavo para contarnos de qué trata este documental”, finalizó.