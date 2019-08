El cuerpo de Diego Román sigue en la morgue judicial Policiales 09 de agosto de 2019 Redacción Por SANTA FE

A 14 días de la exhumación del cadáver del menor asesinado en Recreo, el cuerpo continúa en la morgue judicial de Santa Fe. La justicia había solicitado el procedimiento para realizar nuevos estudios en Buenos Aires. El viernes 26 de julio, el cuerpo de Diego Román, de 12 años, fue exhumado del Cementerio de Recreo a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para realizar una nueva autopsia en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo desde la querella denunciaron que el cadáver sigue en la morgue local, ya que están a la espera de que se envíen las notificaciones correspondientes a los profesionales que intervendrán en este nuevo procedimiento.

El cuerpo del menor fue encontrado el pasado 4 de julio en un descampado de la ciudad de Recreo con signos de haber sufrido una muerte violenta. Su padre había denunciado la desaparición el día anterior, luego de que Dieguito no retornara a su casa. El caso conmovió y estremeció a la comunidad que reclamó justicia en reiteradas oportunidades. El representante legal de la madre de Dieguito Román, confirmó que aún están a la espera de que se envíen las notificaciones a la morgue destino y a los profesionales que intervendrán en el nuevo procedimiento. “Esas notificaciones no han llegado a formalizarse por lo tanto no tienen la autorización para mandar el cuerpo”, confirmó Dionisio Ayala que está a la espera de que el proceso se concrete la semana próxima.



DISCONFORMIDAD

Ante la falta de avances y respuestas en torno a la causa que investiga la muerte de Dieguito, Ayala adelantó que solicitó una reunión con el Fiscal General, Jorge Baclini, para que explique los detalles que se tienen en torno a la investigación, las hipótesis que maneja el MPA sobre las causales de muerte y el por qué del envío del cuerpo a otra provincia. “Desde el MPA consideran otras causales de muerte totalmente diferentes a las que brindó en su momento el doctor Pimpinela”, sostuvo Ayala en referencia a la autopsia que realizó el doctor Pascual Pimpinela, jefe del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Santa Fe.