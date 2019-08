Masacraron a machetazos a una joven y sus dos hijos

Una joven de 22 años y sus hijos de 8 y 3 fueron asesinados a machetazos por el ex concubino de la misma, quien resultó gravemente herido al intentar suicidarse, en una zona rural cercana a la localidad de San Pedro, en Misiones. El cruento caso se produjo en horas de la mañana de este miércoles en una vivienda situada en el paraje Colonia Fortaleza, a unos 33 kilómetros de esa localidad del noreste provincial. La policía intervino en el hecho a partir de hallazgo del autor de la masacre, Silvio Mogarte, de 27 años, con graves heridas en el interior de su auto. Una vez que los uniformados de la comisaría segunda de San Pedro acudieron a la vivienda, se encontraron con los cuerpos masacrados y en medio de un charco de sangre de Raquel Noemí Pereira, de 22 años, y sus hijos Thiago Yeferson Aníbal Pereira, de 8, y Thiago Joaquín Burgin Pereira, de 3, según detalló el diario Primera Edición. Los policías incautaron en el lugar un machete de marca Corneta, con manchas hemáticas, por lo que infirieron que habría sido utilizado en el macabro ataque. El comisario Juan Aurelio Fernández, titular de la Unidad Regional VIII de la Policías de Misiones, indicó que no existían denuncias previas de violencia de género en torno a la pareja. "Acerca de las circunstancias del hecho es todo materia de investigación. Se sabe que el sospechoso era ex pareja de la mujer y que no se hallaron en los registros de la jurisdicción antecedentes por violencia familiar hasta el momento", explicó el jefe policial. En cuanto al presunto autor del triple crimen, Fernández detalló que "el joven fue hallado herido por un vecino en Colonia Fortaleza, cerca de la escena del hecho y lo trasladó hasta la comisaría Segunda, en Terciado Colonia Paraíso". "Desde allí la Policía evacuó al herido hasta un centro asistencial de San Pedro y luego en ambulancia fue derivado al SAMIC Eldorado, donde se encuentra con custodia policial. Al llegar al lugar hallamos a las víctimas sin vida y en el patio de la vivienda", añadió. Se supo que cada una de las víctimas presentaba entre cuatro y cinco cortes, y por las lesiones en los brazos, se podría inferir que la joven tuvo gestos defensivos y presentó resistencia.



POLICIA VIOLADOR

Un policía acusado de extorsionar a una pareja y violar a la joven en un estacionamiento de la ciudad de Córdoba fue detenido ayer por orden de la fiscal del caso. La pareja de jóvenes denunció que el pasado sábado se había detenido con el auto en la zona de Ciudad Universitaria de la capital provincial para mantener relaciones sexuales. Allí, y según el relato de los novios, fueron interrumpidos por un policía, que les comunicó que estaban actuando fuera de la ley y les dijo que los tenía que llevar a una comisaría. El joven pidió que el policía no procediera porque temía perder su trabajo por un incidente policial. En ese momento, según la información difundida por el sitio Cadena 3, comenzó una negociación, en la que el policía ofreció desistir del procedimiento a cambio de mantener sexo con la joven. Siempre según la denuncia, el policía subió al asiento del conductor del auto y obligó a la chica a tener relaciones sexuales. Además de la denuncia en la causa se sumaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. "Está todo filmado. Son unas tres horas desde que ingresan al lugar y se van. También se ve la interacción del policía con el masculino. En las imágenes se ve cómo el conductor se aleja del vehículo y el policía ingresa al auto", indicó al mismo medio el decano de la Faculta de Ciencias Agropecuarias de la universidad, Marcelo Conrero. Primero, el policía fue puesto en situación pasiva, mientras se desarrollaba la investigación del caso, y este jueves quedó detenido por el delito de abuso sexual con acceso carnal. La causa tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Segundo Turno, a cargo de la fiscal Ingrid Vago. En tanto, la presidenta del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, rechazó este jueves la conducta del efectivo y aseguró que irán hasta las últimas consecuencias: "Queremos dejar muy en claro que ante este aberrante hecho no cabe duda de lo que hemos decidido y seguiremos investigando hasta las últimas consecuencias".



PRISION PERPETUA

La justicia condenó a un joven a la pena de prisión perpetua por considerarlo responsable del homicidio de una mujer de 91 años, ocurrido durante un robo, en diciembre de 2017. En las últimas horas, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával y Alejandro Becerra y la jueza Silvia Mora, condenó a Alexis López por el delito de "homicidio criminis causa", según publicó el portal Fiscales.gob.ar. En tanto, a los otros tres involucrados en el asalto, Darío Arena, Ignacio Segovia y Micaela Miranda, el tribunal les fijó una pena de entre tres y seis años de prisión. Sin embargo, el fiscal Oscar Ciruzzi había pedido prisión perpetua para todos los involucrados en el hecho. El hecho ocurrió durante la madrugada del 23 de diciembre de 2017 cuando los cuatro condenados, junto con otros dos hombres que permanecen prófugos, fueron al edificio de la avenida Montes de Oca al 300 en donde vivía Élida Perasso. Allí dos de ellos (López y uno de los prófugos) subieron hasta el departamento de Perasso y el resto se quedó abajo como "campana". Dentro de la vivienda, fueron al dormitorio en donde la mujer estaba durmiendo y la asfixiaron. Luego de matar a la mujer, los delincuentes recorrieron el departamento y se robaron una alianza de casamiento, varias joyas y el dinero que tenía en la cocina y que usaba para pagar los gastos diarios.