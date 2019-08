El Gobierno defendió la transparencia electoral Nacionales 08 de agosto de 2019 Redacción Por Asegura que "esta elección va a ser la más transparente de la historia" y que la oposición quiere "enturbiar" el proceso.

FOTO NA FUNCIONARIOS. Ibarra y Pérez en conferencia de prensa.

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El Gobierno remarcó ayer que la votación del domingo "va a ser la más transparente de la historia" y cargó contra la oposición que rechaza el nuevo sistema de transmisión digital de telegramas, al señalar que busca "enturbiar el proceso, pero con cero rigor técnico".

El oficialismo se pronunció así en una conferencia de prensa en la sede central del Correo del barrio porteño de Barracas, donde los secretarios de Modernización, Andrés Ibarra, y de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, explicaron ante periodistas el nuevo sistema de escrutinio provisorio y defendieron la idoneidad de la empresa SmartMatic, que por primera vez en el país se encargará de llevar adelante el proceso.

"Los telegramas se traían físicamente de las escuelas al correo, la Justicia nos pidió que éste proceso sea lo más ágil posible y de acuerdo al pedido de la Justicia, se diseñó este proceso de trasmisión directamente desde las escuelas", remarcó Ibarra.

Al respecto, el funcionario dijo que tanto el software del nuevo sistema de transmisión de telegramas digitalizados, como el software de la carga de esos telegramas "han sido evaluados, encriptados y asegurados desde el punto de vista informático y prevé una transparencia absoluta y total para el resto de los partidos por supuesto".

Sobre la iniciativa del peronismo para que SmartMatic sea desplazada del escrutinio provisorio, Ibarra señaló: "No hubo ni hay ninguna duda desde la capacidad técnica de esta empresa".

"Se presentaron (a la licitación) cuatro empresas, una de ellas no calificó técnicamente porque pusimos una serie de umbrales y antecedentes. De las tres que quedaron, la que ganó fue Smartmatic, por haber cotizado alrededor de 2 millones dolares.

Cuando uno mira los números, el precio es la mitad. Desde el punto de vista del ahorro en dólares el proceso ha sido de una gran ventaja, amplió.

Por otro lado, Ibarra cruzó las críticas del peronismo al considerar que hubo comentarios "absurdos y poco serios" y deslizó que "hay una movida para contaminar el proceso".

"No sé por qué, si es por algún temor al resultado de las elecciones". planteó el funcionario. .

Por su parte, Pérez aseguró que el domingo "a la medianoche estará escrutado el 90 por ciento de los votos" y que "el escrutinio provisorio va a ser convalidado por el escrutinio definitivo 48 horas después", y agregó: "Eso es lo que va a suceder, no tenemos ninguna duda".

"Creo que se han dicho muchas mentiras, terminan muy pronto esas mentiras porque va a haber un escrutinio provisorio que va a ser muy transparente. Se han entregado el software con firma digital, tanto del escrutinio provisorio como el de transmisión, y el Correo ha entregado en el día de hoy el software de transmisión", remarcó Pérez.

Antes de la conferencia, el Gobierno le presentó a los apoderados partidarios y especialistas en informática los software que se utilizarán en la transmisión y el recuento de votos durante las elecciones primarias del próximo domingo, antes de entregarlo a la Justicia.

En el marco del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Generales y tras la intimación judicial, funcionarios de la Dirección Nacional Electoral (Dine) encabezaron "el sellado del software de escaneo y transmisión de los telegramas de resultados de mesa y del software de recuento provisional de resultados para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)".

En la sede central del Correo Argentino, en el barrio porteño de Barracas, se llevó a cabo "el proceso de firma digital de las copias de resguardo del software", que luego será entregado a la Cámara Nacional Electoral (CEN).

Al salir de la reunión, Patricia García Blanco, una de las apoderadas del Frente de Todos, sostuvo que para su espacio "no están dadas las condiciones de seguridad" para los próximos comicios. "Nos citaron para mostrarnos un Powerpoint que no es realmente lo que tenían que presentar", cuestionó la dirigente, quien, no obstante, aclaró que la realización de las PASO "no está en duda".

Eliseo Zurdo, fiscal electrónico de este espacio, explicó que el Gobierno "no entrega el código fuente" de los software que usará Smartmatic. "Nadie está en contra de la innovación tecnológica porque es algo positivo. Acá lo que queremos todos es que sea un resultado fidedigno", señaló.