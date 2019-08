ALPI incorporó moderna unidad para el traslado de sus pacientes Información General 08 de agosto de 2019 Redacción Por La entidad, que actualmente atiende a 110 pacientes de la ciudad y cuenta con 20 profesionales, adquirió un vehículo con equipamiento especial para el ascenso y descenso con sillas de ruedas.

FOTO J. BARRERA UNIDAD DE TRASLADO. La Master Traffic que presentó ALPI para realizar traslados de ahora en más.

La Asociación Para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) Rafaela presentó ayer en sociedad su nuevo vehículo que utilizará para el traslado de sus pacientes y que cuenta con un equipamiento especialmente desarrollado para facilitar el ascenso y descenso de personas que se movilizan en sillas de rueda con una capacidad de hasta 300 kilos. "Hemos dado un gran paso para mejorar la logística de nuestros servicios. Estamos sumamente contentos porque fue un esfuerzo muy grande que se hizo para adquirir esta Master Traffic Renault", afirmó la presidenta de la Comisión Directiva, María Claudia Tomasso, en diálogo con la prensa local junto a la directora médica de la institución, Dra. María Fernanda Gómez Odetto.

La flamante unidad cuenta "adaptaciones específicas que permiten transportar hasta tres sillas de rueda al mismo tiempo y una rampa de acceso con una capacidad de hasta 300 kilogramos de peso, lo que agilizará los traslados de pacientes entre sus domicilios y la sede de nuestra institución" ubicada en Agustín Alvarez al 367. "Eran una inversión que debíamos hacer porque la anterior Traffic ya tiene su desgaste propio del uso que le damos pero además tenía capacidad para transportar una sola silla de rueda a la vez. Por lo que con esta nueva unidad vamos a optimizar los tiempos", agregó Tomasso.

Asimismo, la titular de la entidad indicó que "si bien efectuamos trámites y presentamos proyectos ante el Programa de la Ley de Cheques, no pudimos obtener fondos para solventar esta compra del vehículo, por lo que la misma se llevó a cabo con recursos propios". La adquisición del vehículo "se concretó a través de la concesionaria Alpes de Rafaela, a partir de una gestión del gerente de Ventas, Roberto Elsener". "Teníamos que hacer las adaptaciones que estuvieron a cargo de un Ingeniero Automotriz de Sunchales, con un costo importante que vamos a pagar con los ingresos que se generen por la venta de la antigua unidad de traslado", precisó Tomasso.

Por su parte, Gómez Odetto explicó que "en ALPI tenemos un alto porcentaje de pacientes con secuelas neurológicas, en algunos casos graves, por lo tanto dependen de sillas de ruedas posturales que no siempre es posible transportarlas en vehículos comunes, la Traffic que utilizamos hasta ahora tenía una rampa que solo soportaba 100 kilos, por lo que algunos pacientes no podían utilizar el servicio y quedaban sin la posibilidad de asistir a la institución, por tanto incorporar esta nueva unidad significa un enorme avance".

En su sede de calle Agustín Alvarez 367, donde trabajan seis personas en el área administrativa y operativa, convergen 110 pacientes que reciben atención de 20 profesionales. "Tenemos todas las prestaciones que solicita el Ministerio de Salud para la categorización como un centro de rehabilitación integral", sostuvo Gómez Odetto.

Entre el 60 y 70 por ciento de los pacientes se encuentran dentro del Programa Federal Incluir Salud, por lo que los gastos generados por su atención son solventados por el Agencia Nacional de Discapacidad. Sin embargo, los pagos no siempre llegan en tiempo y forma: "En este momento la incertidumbre continúa. El Gobierno nacional no cumple regularmente con las transferencias. Actualmente adeuda dos meses de servicios, es decir cerca de un millón de pesos, por lo que es necesario poner en marcha un mecanismo de reclamos a través de mails y llamadas por teléfono. Si bien ALPI cuenta con recursos para hacer frente a momentos como estos donde se demoran las partidas, no lo puede hacer siempre", detalló la responsable del área médica. "El año pasado el Gobierno llegó a debernos ocho meses, más otras deudas sueltas del 2016 y del 2017, lo que puso en serio riesgo el funcionamiento de la institución", recordó la profesional.

Por último, Tomasso expresó que "tenemos un aporte muy grande del Programa Incluir Salud porque muchos de nuestros pacientes, entre el 60 y el 70% de ellos, no tienen trabajo ni obra social por lo que los ayudamos a tramitar su certificado de discapacidad para que puedan acceder a los servicios de salud que necesitan".