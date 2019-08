Histórico papelón logístico dejó afuera a Las Gigantes Deportes 08 de agosto de 2019 Redacción Por Meli Gretter y sus compañeras quedaron eliminadas de la lucha por las medallas sin jugar ante Colombia, ya que el equipo no presentó las camisetas correspondientes.

FOTO NA INSOLITO Y TRISTE./ El error, inadmisible para un seleccionado, eliminó a Las Gigantes.

De no creer lo que pasó esta tarde de miércoles en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima: Argentina se quedó afuera de la lucha de medallas en los Juegos Panamericanos por un error extradeportivo. De hecho, ni siquiera pudieron jugar el partido contra Colombia por problemas con su indumentaria: les correspondía salir a la cancha con el equipamiento claro, pero llevaron el oscuro.

El partido se suspendió por más de 40 minutos, pero el staff dirigencial argentino no llegó a realizar el recambio de camisetas a tiempo. El plantel colombiano, por su parte, se mantuvo firme en su deseo de pedir los puntos y actuó en consecuencia: las chicas y el cuerpo técnico se fueron al vestuario una vez se cumplió el lapso de espera reglamentario (FIBA). La espera se extendió durante unos minutos más y la información oficial recalcó que el partido se había suspendido temporalmente.

Según informó la CABB, las camisetas finalmente llegaron al Coliseo Dibón y la decisión final la tuvo Panam Sports, ente organizador del evento. El rival ratificó su postura de no jugar bajo ningún aspecto y oficialmente se explicó que las chicas argentinas perdieron 20-0 ante Colombia por “negligencia logística”. Además, no se llevaron ningún punto como consecuencia de la no presentación.

Si bien la ropa que tenía que utilizar Argentina llegó al estadio donde iba a disputarse el cotejo, la misma lo hizo posterior a los 15 minutos de tolerancia establecidos. La Villa Olímpica está entre 45 minutos y una hora de distancia del estadio en donde se debía jugar el partido de las chicas. Para esta competencia Argentina decidió no llevar utilero y utilizar ese cupo con un médico propio y no usar el de toda la delegación deportiva argentina dispuesta en Lima. De parte de la comisionado técnico, la brasileña Fátima, como de los árbitros, el brasileño Cristiano Maranho, el borícua Jorge Vázquez y el venezolano Daniel García, existió la mejor predisposición para que se jugara, pero el reglamento amparaba el reclamo efectuado por Colombia.

De esta manera, debido a un error garrafal de logística, Las Gigantes se quedaron afuera de la pelea por las medallas en los Juegos Panamericanos de Lima. Este jueves cierran su presentación en la primera fase ante Islas Vírgenes (desde las 12:30 de Argentina).

Al fin y al cabo, por este error inadmisible para un seleccionado nacional, la rafaelina Meli Gretter y sus compañeras no podrán pelear por una medalla que, a juzgar por el primer partido ante Estados Unidos (fue derrota ajustada, 70 a 62 en la noche del martes), parecía factible.



RENUNCIAS

El jefe de equipo Hernán Amaya y la Directora de Desarrollo del básquet femenino, Karina Rodríguez presentaron la renuncia a sus respectivos cargos.