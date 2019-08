Cristina no estará en el búnker del PJ

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, no concurrirá el próximo domingo al búnker de campaña de ese espacio para aguardar los resultados de las elecciones primarias junto al postulante presidencial Alberto Fernández por falta de vuelos.

Según trascendió, la ausencia de la ex mandataria en el búnker del Frente de Todos -que estará en el centro cultural Complejo Art Media, ubicado en la avenida Corrientes al 6200- se debería a la falta de vuelos desde Santa Cruz a la Ciudad de Buenos Aires.

Cristina Kirchner tiene previsto participar este jueves en el cierre de campaña de su precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el partido de Merlo, y luego viajar a la ciudad santacruceña de Río Gallegos, donde votará el domingo.

Sin embargo, tras emitir su voto en el marco de las elecciones primarias no regresaría a Buenos Aires para acompañar a Fernández en el búnker donde los postulantes del Frente de Todos aguardarán los resultados.