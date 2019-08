Concluyó la séptima edición de "Mi primera licencia" Región 08 de agosto de 2019 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el área prensa del Grupo Sancor Seguros se hizo saber que concluyó la séptima edición del Programa Mi Primera Licencia.

Se trata de un Programa de Educación Vial de Fundación Grupo Sancor Seguros, que está orientado a jóvenes que cursan el último año del nivel secundario y que están próximos a ser conductores y a obtener su primera licencia de conducir.

Esta propuesta, que ya tiene 7 años de vigencia en Sunchales, pone el foco en la educación vial pero no solo brinda aspectos teóricos que los futuros conductores tienen que conocer, sino que fundamentalmente, se orienta a lograr altos niveles de concientización al momento de utilizar un vehículo.

En esta ocasión, participaron 146 alumnos de los colegios secundarios de las localidades de Sunchales y de Tacural:

Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada (EESO) Nº 445 “Carlos Steigleder” (Sunchales).

Escuela de Enseñanza Técnica Profesional (EETP)Nº 279 "Teniente Benjamín Matienzo" (Sunchales).

Escuela Particular Incorporada (EESOPI) Nº 8107“San José” (Sunchales).

Escuela Secundaria Orientada Particular Autorizada N° 3079 “ICES (Sunchales).

Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 3022 SeTac (Tacural).

Este Programa es dictado por el especialista en seguridad vial, Dr. Horacio Botta Bernaus, quien durante cuatro encuentros, focalizó en aspectos teóricos y prácticos sobre los usos adecuados en el tránsito.

La capacitación es coordinada por Fundación Grupo Sancor Seguros, quien firma un convenio con los directores de las escuelas y con la Municipalidad de Sunchales, ya que uno de los beneficios de la realización de este curso, además de la toma de conciencia de los cuidados que se deben tener como conductores, es la exención del pago de la tasa municipal al momento de tramitar la licencia de conducir.