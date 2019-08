"El agro seguirá siendo el motor de la economía" Locales 08 de agosto de 2019 Redacción Por El gobernador participó este miércoles de la inauguración del XXVII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa que se desarrolla en Rosario.

PRESENCIA. Lifschitz participó de la inauguración del XXVII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa en Rosario.

El gobernador Miguel Lifschitz participó este miércoles en Rosario de la apertura del XXVII Congreso Anual Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), en el marco del 30° aniversario de la institución.

Se trata de un encuentro multitemático que cuenta con diversas salas que funcionan en simultáneo y un parque abierto para exposiciones de maquinaria.

Además se lleva a cabo el Segundo Congreso Nacional de Agtech, ámbito para generar sinergia entre productores y desarrolladores, promoviendo un clima idóneo para conectar demandas con soluciones y pensar los desafíos del campo.

“Aapresid volvió a casa porque nació aquí hace 30 años, por el impulso de un grupo de pioneros, en particular de nuestro querido Víctor Trucco. Fue uno de los fundadores, un visionario y un extraordinario comunicador que generó mucha conciencia. Nos convenció a todos de la revolución que estaba ocurriendo en la agricultura en el mundo y de la necesidad de traerla a nuestro país con la siembra directa vinculándola indisolublemente con el desarrollo tecnológico, el conocimiento y la actividad productiva. Esa fue la gran enseñanza que dejó Aapresid y que viene construyendo a través de estos años de trabajo”, señaló el gobernador.

“Este año hay más de 5 mil inscriptos. El número habla de la extraordinaria convocatoria, del interés, de la calidad de los participantes, de los conferencistas, de los paneles y de los temas que se van a abordar. Aapresid pone en valor el rol del conocimiento puesto al servicio de la ecología para promover buenas prácticas en la actividad agropecuaria”, aseguró.

“La actividad agropecuaria seguirá siendo el motor de la economía del país. Por lo tanto, no se equivocan ustedes si apuestan a seguir promoviendo las buenas prácticas, la incorporación de la tecnología y una visión moderna y sustentable de la actividad”, concluyó Lifschitz.



PRODUCTORES DE SIEMBRA DIRECTA

Aapresid es una Organización no Gubernamental sin fines de lucro. Está integrada por una red de productores agropecuarios que, partir del interés en la conservación de su principal recurso, el suelo, adoptaron e impulsaron la difusión de un nuevo paradigma agrícola, basado en la Siembra Directa.

Esta nueva agricultura, procura aumentar la productividad sin los efectos negativos propios de los esquemas de labranzas. Y es una auténtica respuesta al gran dilema entre producción y sustentabilidad que hoy enfrenta la especie humana: Producir alimentos, fibras y biocombustibles, manteniendo en equilibrio las variables económicas, éticas, ambientales y energéticas de nuestra sociedad.



PRESENTES

Acompañaron al gobernador en la actividad, realizada en el centro de eventos Metropolitano, la intendente de Rosario, Mónica Fein; la ministra de Producción, Alicia Ciciliani; el asesor de gabinete de la provincia de Santa Fe, Juan Carlos Zabalza; el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere; el presidente de Aapresid, Alejandro Petek; entre otras autoridades.