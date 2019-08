Signorini y Rossi en BH Deportes 08 de agosto de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este jueves, desde las 20 hs, la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti realizará una charla que estará a cargo del profesor Fernando Signorini y del entrenador Rubén Rossi, en el Centro Cultural Ben Hur. La actividad tendrá continuidad el viernes por la tarde con trabajos de campo en el predio benhurense.

Ambas actividades serán abiertas para todo público. Tendrá un costo de $ 200 y deberá ser abonado el día jueves en el ingreso a la conferencia.



TORNEO DEL CENTRO

Este jueves Ben Hur disputará la cuarta fecha del Torneo Juvenil del Centro. Como local, enfrentará a Las Palmas de Córdoba.

El Lobo transita una buena parte de la 2ª Edición del Torneo Juvenil que organiza el Consejo Federal. Hoy jugará en condición de local, en la cancha Auxiliar Nº 3.

Cronograma de partidos: 13 hs - Sub 15; 15 hs - Sub 17 y 17 hs - Sub 19.

Recordemos que esta nueva edición cuenta con la participación de más clubes en relación al certamen que se disputó el año pasado, además de la BH compiten, 9 de Julio de Morteros, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Unión de Sunchales, Atlético San Jorge, Atenas de Río Cuarto, Las Palmas de Córdoba y Racing de Córdoba.